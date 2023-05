Ken Loach a déclaré vendredi qu'il ne savait pas si "The Old Oak", la tentative du réalisateur britannique de 86 ans de remporter pour la troisième fois la récompense suprême du Festival de Cannes, serait son dernier film.

"Je vis au jour le jour", a déclaré M. Loach, qui fêtera ses 87 ans en juin. "Si vous lisez les rubriques nécrologiques et que vous n'y figurez pas, c'est une bonne journée. Alors nous continuons à vivre, vraiment".

Le mois dernier, Loach a déclaré au Hollywood Reporter que "The Old Oak", dont la première a eu lieu vendredi, était probablement son dernier long métrage.

Le scénariste Paul Laverty a déclaré qu'il n'était pas exclu que Loach fasse autre chose que du cinéma.

"Il est bien trop modeste pour le dire, mais le cinéma n'est qu'une des choses qu'il fait", a-t-il déclaré. "Il sera donc très occupé et se sentira vivant pendant encore longtemps".

Deux des précédents films de Loach, "Le vent qui secoue l'orge" et "Moi, Daniel Blake", ont déjà reçu la Palme d'or, ce qui fait de lui l'un des neuf réalisateurs à l'avoir remportée plus d'une fois.

Dans ce nouveau film, le pub Old Oak est le seul endroit public où les habitants d'un ancien village minier britannique peuvent encore se retrouver, mais lorsque des familles syriennes fuyant la guerre commencent à s'y rendre, à l'invitation du propriétaire du bar, TJ Ballantyne, tout le monde n'est pas content.

Comme par le passé, Loach évite le plus souvent de faire appel à des acteurs professionnels, TJ étant interprété par l'ancien pompier Dave Turner. Ebla Mari, un acteur syrien, joue le rôle de Yara, une réfugiée qui se lie d'amitié avec TJ.

Ensemble, ils tentent d'améliorer leur communauté dans le nord-est de l'Angleterre qui, comme dans la vraie vie, s'effondre lentement à mesure que les gens partent vers d'autres opportunités économiques.

"Dans les villages où nous avons tourné l'année dernière, il n'était pas vraiment nécessaire de concevoir des décors parce que les villages sont comme ça, vous savez, tous les magasins sont fermés", a déclaré M. Turner. "Il n'y a pas d'investissements, pas d'emplois. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'espoir.

"Une fois que vous enlevez l'espoir aux gens, que reste-t-il ?"

Le traitement des réfugiés de Syrie et d'ailleurs qui se sont réinstallés dans ces communautés reste également un problème non résolu, a déclaré Mme Mari. "Ils sont confrontés à de nombreuses discriminations et à beaucoup de racisme jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une question très pertinente", a-t-elle ajouté.

"C'est pourquoi nous devons en parler davantage, faire des films à ce sujet et raconter leur histoire", a ajouté Mme Mari.