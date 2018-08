Kenya-Cinq soldats tués dans une attaque des Chabaab-responsable

MOMBASA, 8 août (Reuters) - Cinq soldats kényans ont péri mercredi dans une attaque survenue dans le comté de Lamu, sur la côte nord du Kenya, et qui a été revendiquée par les islamistes somaliens des Chabaab, a déclaré un responsable des autorités locales.

Le camion à bord duquel circulaient ces militaires a sauté sur une charge explosive, entre les secteurs de Majengo et de Bodhei, a déclaré ce responsable du comté de Lamu.

Le lieutenant-colonel kényan Paul Njuguna a dit à Reuters que six soldats avaient été blessés, dont deux dans un état critique, mais qu'en revanche l'attaque n'avait pas fait de morts. On ignorait pour le moment la raison pour laquelle les bilans de l'armée et du comté de Lamu différaient.

Abdiasis Abou Moussab, porte-parole des Chabaab pour les opérations militaires, a déclaré que les islamistes avaient attaqué le convoi militaire kényan et abattu neuf soldats. Les autorités kényanes estiment que les islamistes somaliens exagèrent fréquemment le bilan de leurs attaques.

Les Chabaab sont en lutte pour tenter de renverser le gouvernement somalien et imposer la charia. Ils ont intensifié leurs attaques au Kenya depuis que ce pays a envoyé des troupes en Somalie en 2011.

Les Chabaab ont mené plusieurs attaques au cours des 12 derniers mois dans le comté de Lamu. (Joseph Akwiri; Eric Faye pour le service français)