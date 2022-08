Kenya: Le candidat perdant Odinga rejette le résultat de l'élection présidentielle

NAIROBI (Reuters) - Raila Odinga, le candidat perdant à la présidentielle au Kenya, a déclaré mardi que sa coalition rejetait le résultat de l'élection qui a vu le vice-président sortant, William Ruto, remporter le scrutin.

Raila Odinga, figure historique de l'opposition, a promis de recourir à des moyens juridiques pour contester la victoire de son rival, qui a obtenu 50,49% des voix.

"Notre point de vue est que les chiffres annoncés par (le président de la commission électorale Wafula) Chebukati sont nuls et non avenus et doivent être annulés par un tribunal", a déclaré Raila Odinga, qui se présentait pour la cinquième fois à la présidentielle, lors d'une conférence de presse à Nairobi.

Cette première prise de parole depuis l'annonce des résultats lundi, soit six jours après la tenue du vote, est intervenue quelques minutes après que quatre des sept membres de la commission électorale ont confirmé leur décision prise la veille de désavouer le résultat du scrutin, dénonçant un processus de décompte des voix "opaque".

Raila Odinga a exhorté ses partisans à rester calmes et à ne pas faire justice eux-mêmes alors que des heurts ont éclaté lundi soir notamment à Kisumu, dans l'ouest du pays, et dans l'immense bidonville de Kibera, à Nairobi, deux bastions de Raila Odinga.

Ces événements ont fait craindre des violences comme celles observées par le passé à la suite de scrutins contestés.

En 2017, plus de 100 personnes sont mortes après que la Cour suprême a annulé le résultat de la présidentielle en invoquant des anomalies dans le processus de vote. Dix ans plus tôt, plus de 1.200 personnes ont été tuées dans des violences généralisées post-électorales.

(Reportage George Obulutsa, avec Duncan Miriri; rédigé par James Macharia Chege, version française Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)

par George Obulutsa