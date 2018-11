Kepler Cheuvreux prend le contrôle d'IFE Mezzanine

Paris (awp/afp) - La maison de courtage Kepler Cheuvreux a annoncé mercredi la prise de contrôle d'IFE Mezzanine, une société d'investissement spécialisée dans l'accompagnement des entreprises françaises et européennes, pour un montant non communiqué.

Avec cette opération, Kepler Cheuvreux devient actionnaire majoritaire d'IFE Mezzanine, rebaptisé Kepler Cheuvreux IFE (KCI), les fondateurs de la société d'investissement conservant un tiers du capital, a précisé lors d'une conférence téléphonique Guillaume Cadiou, le président du directoire de Kepler Cheuvreux.

"Cette opération est complètement en ligne avec la stratégie souhaitée par Atlas Merchant Capital et Edmond de Rothschild Equity Strategies, nos deux nouveaux actionnaires", a-t-il expliqué.

"Il s'agit de continuer à poursuivre la croissance dans nos métiers existants: recherche, exécution et conseil, et de nous permettre, au travers d'acquisitions ciblées, de développer de nouvelles gammes de produits et de services", comme c'est le cas aujourd'hui dans la gestion d'actifs, a précisé le président du directoire de Kepler Cheuvreux.

La prise de contrôle de KCI vise, pour le courtier, à "renforcer (son) offre à destination de la clientèle institutionnelle avec une nouvelle gamme de produits", notamment des fonds investis dans le non coté, mais aussi à permettre aux PME et ETI "d'avoir accès à de nouvelles sources de financement", a détaillé M. Cadiou.

KCI (ex-IFE Mezzanine), qui a investi depuis sa création en 1998 plus de 500 millions d'euros, est spécialisé dans l'accompagnement des PME et des ETI via le renforcement de leurs fonds propres au travers de produits dits de "quasi-fonds propres" ou "mezzanine", soit un financement intermédiaire entre la dette et le capital.

"Nous allons lever deux fonds, un premier fonds en dette senior (moins risquée, NDLR) avec pour ambition de lever entre 300 et 400 millions, et un second fonds +mezzanine+, de 200 à 300 millions d'euros", le but étant d'atteindre "peut-être plusieurs milliards d'encours à horizon de cinq ans", a précisé Dominique Fouquoire, président de KCI, lors de la conférence téléphonique.

Kepler Cheuvreux a annoncé fin juin l'entrée à son capital des fonds de capital-investissement Atlas Merchant Capital et Eres (Edmond de Rothschild Equity Strategies), après la vente par BlackFin de ses parts, à hauteur de respectivement 19,7% et 8% des parts du courtier.

A cette occasion, la banque italienne UniCredit a doublé sa participation dans Kepler Cheuvreux, pour la faire passer de 5,2% à 10,3%.

afp/rp