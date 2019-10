Kerlink : et SenRa souhaitent couvrir 100 villes Indiennes par des réseaux IoT d'ici 2020 et s'associent pour créer des applications innovantes en intérieur

New Delhi - 17 octobre 2019, 8h00 CEST - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste et leader mondial des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et SenRa, fournisseur indien de réseaux IoT sur base LoRa®, annoncent aujourd'hui un partenariat visant à déployer 100 réseaux smart-city en Inde d'ici la fin 2020.

Ces nouveaux déploiements s'appuieront sur les solutions de connectivité LoRaWAN™ de Kerlink et appuieront l'initiative Smart City Mission, un projet porté par le Gouvernement indien.

La solution déployée par SenRa intègre notamment la WirnetTM iStation, station de qualité opérateur disposant d'antennes entièrement intégrées et de la connectivité 4G et la Wirnet™ iFemtoCell, station dédiée aux applications en intérieur.

SenRa et Kerlink seront présents lors de l'événement LoRaWAN® Live de New Delhi, un événement organisé par la LoRa Alliance™ et dédié au développement d'opportunités d'affaires dans l'IoT et expliqueront pourquoi LoRaWAN® est largement comme la technologie LPWAN de facto.

« Kerlink est un leader mondial dans la fourniture de réseaux IoT performants, robustes et fiables dans toutes les conditions environnementales, y compris pendant la mousson indienne », a déclaré Ali HOSSEINI, Président - Directeur Général et fondateur de SenRa. « De plus, l'offre d'infrastructure réseau de bout en bout proposée par Kerlink nous facilite le déploiement, la mise à jour et l'exploitation du réseau ».

« Associée à notre suite logicielle de gestion de réseau Wanesy Management Center, la Wirnet iStation offre une solution de connectivité unique, robuste et fiable, dotée de puissantes fonctionnalités de gestion à distance », déclare Girish DADHEECH, vice-président de Kerlink India. « Cette combinaison permet aux petites et grandes municipalités de bénéficier rapidement et pour chaque besoin des avantages d'applications urbaines intelligentes adaptées aux objectifs spécifiques du réseau IoT ».

La mission Smart City du Gouvernement indien a été lancée pour promouvoir une Inde plus durable et plus citoyenne. Les réseaux LoRaWAN® de SenRa sont dédiés au soutien de projets connectés tels que le stationnement, la gestion des déchets, l'éclairage public et les services publics. SenRa et Kerlink sont en train de déployer des réseaux publics LoRaWAN® dans 100 villes d'ici la fin de 2020, en s'appuyant sur les déploiements antérieurs de SenRa cette année.

