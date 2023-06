La pop star Kesha a réglé jeudi un procès intenté par son ancien producteur Dr. Luke, qui affirmait qu'elle l'avait diffamé en l'accusant de l'avoir violée.

Les termes de l'accord, annoncés dans une déclaration commune publiée sur Instagram, n'ont pas été rendus publics. Ni l'un ni l'autre n'a admis avoir commis des actes répréhensibles.

"Je suis impatiente de clore ce chapitre de ma vie et d'en commencer un nouveau", a déclaré la chanteuse, dont le nom complet est Kesha Rose Sebert, dans le communiqué.

Luke, de son vrai nom Lukasz Gottwald, a nié avoir agressé Kesha et a déclaré qu'il était "temps pour moi de mettre cette affaire difficile derrière moi et de passer à autre chose".

Un avocat de Dr. Luke n'a pas souhaité faire d'autres commentaires, et un avocat de Kesha n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

L'accord est intervenu un peu plus d'une semaine après que la plus haute juridiction de l'État de New York a donné à Kesha une importante victoire juridique. La cour d'appel de New York a estimé que M. Luke était un personnage public et qu'il devait donc prouver que Kesha avait agi avec une "réelle intention de nuire" pour qu'il puisse obtenir gain de cause dans le procès qu'il avait intenté en 2014.

Le tribunal a également déclaré que Kesha devrait être autorisée à déposer des demandes reconventionnelles contre Dr. Luke pour détresse émotionnelle, dommages-intérêts punitifs et frais de justice. Le jugement a annulé les décisions des tribunaux inférieurs défavorables à Kesha, ouvrant ainsi la voie à un procès.

En 2014, Kesha a intenté un procès à Dr. Luke et à Sony Music, filiale du groupe Sony, afin de résilier son contrat d'enregistrement de plusieurs albums, affirmant que le producteur l'avait droguée et violée en 2005.

Luke l'a ensuite poursuivie pour diffamation, niant la plainte et affirmant que la chanteuse avait fait une série de fausses déclarations sur les médias sociaux, dans des documents judiciaires et dans des messages textuels adressés à sa compatriote Lady Gaga.

Kesha a connu une série de succès à partir de 2009, notamment "Tik Tok" et "We R Who We R".