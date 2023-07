L'acteur oscarisé Kevin Spacey a déclaré vendredi qu'il avait "certainement mal interprété les signes" lorsqu'il a prétendument saisi l'entrejambe d'un homme, alors qu'il répondait aux questions des procureurs lors de son procès à Londres pour des accusations de délits sexuels à l'encontre de quatre hommes.

Spacey, 63 ans, a plaidé non coupable pour toutes les accusations qui auraient été commises entre 2001 et 2013 et a déclaré jeudi lors de son témoignage qu'il était "écrasé" par les accusations.

Les quatre accusateurs ont déclaré que Spacey, qui est jugé par la Southwark Crown Court, les a agressivement tripotés et, dans le cas d'un plaignant, lui a fait une fellation alors qu'il s'était évanoui dans l'appartement de Spacey.

Le double lauréat des Oscars a été interrogé vendredi par le procureur Christine Agnew, qui a demandé à Spacey s'il utilisait régulièrement le "crotch grab" lorsqu'il rencontrait des hommes pour la première fois.

Spacey a répondu par la négative, ajoutant : "Il s'agit de l'expression "saisir l'entrejambe" : C'est l'expression "saisir l'entrejambe" ou "tripoter l'entrejambe" que je réprouve.

Il a déclaré qu'il était "une personne affectueuse" et qu'il prenait les gens dans ses bras lorsqu'il les rencontrait, mais qu'il ne poursuivait pas quelqu'un s'il ne semblait pas s'intéresser à lui.

Spacey a également déclaré : "J'ai parfois eu des mœurs légères et j'ai eu des relations sexuelles occasionnelles et sans discernement".

Mme Agnew a demandé à Spacey s'il ressentait un "frisson d'excitation" lorsqu'il faisait des propositions à des hommes hétérosexuels. L'acteur a répondu : "Je ne sais pas si quelqu'un est gay ou hétéro en le regardant".

L'acteur a été interrogé sur l'un des quatre plaignants, qui affirme que Spacey lui a donné une accolade "maladroite", l'a embrassé dans le cou et lui a ensuite saisi l'entrejambe, après qu'il se soit rendu avec des amis à l'endroit où Spacey séjournait, près d'Oxford, dans le centre de l'Angleterre.

Spacey a admis avoir fait un "passage maladroit" vers l'homme, mais a nié l'avoir agressé sexuellement.

"J'ai certainement mal interprété les signes que je pensais que (l'homme) envoyait, je l'accepte", a déclaré Spacey vendredi.

Spacey a ajouté que son contact avec l'homme n'était pas "ce que vous appelleriez une prise ou un tripotage - c'est un toucher doux".

Mme Agnew a demandé s'il y avait eu "le début d'une pression" sur les parties génitales de l'homme, ce à quoi Spacey a répondu que cela avait pu être le cas.

Spacey a décrit ses rencontres avec deux des autres plaignants comme des "interactions consensuelles", ajoutant : "S'ils sont allés plus loin que ce qu'ils voulaient, ils ne me l'ont pas dit.

Il a déclaré que le quatrième plaignant, qui affirme que Spacey lui a douloureusement saisi l'entrejambe comme "un cobra" au milieu des années 2000, avait "inventé toute son histoire du début à la fin".