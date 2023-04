Le créancier régional américain KeyCorp n'a pas atteint les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, l'augmentation des provisions constituées pour couvrir les créances douteuses ayant neutralisé les gains provenant de ses revenus d'intérêts.

Les craintes d'un ralentissement ont augmenté au cours des derniers mois, les banques constituant des fonds de secours à la suite des hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ainsi que des turbulences récentes dans le secteur bancaire alimentées par la faillite de deux banques américaines de taille moyenne.

Les dépôts moyens - un indicateur clé sur le radar de chaque investisseur - ont diminué de 1,6 % à 143,4 milliards de dollars par rapport aux chiffres du trimestre de décembre. Les dépôts ont baissé de 4,5 % en glissement annuel.

Ses pairs Charles Schwab, M&T Bank Corp et Citizens Financial Group Inc ont vu leurs dépôts prendre l'ascenseur en raison du manque de confiance des investisseurs à l'égard des créanciers locaux.

KeyCorp a déclaré un bénéfice de 30 cents par action, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 44 cents par action, selon les données IBES de Refinitiv.

Les actions de la société ont chuté de plus de 2 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

La société basée à Cleveland avait mis de côté 139 millions de dollars en tant que provisions pour pertes de crédit, contre 83 millions de dollars il y a un an, la récente crise bancaire ayant incité les créanciers régionaux à être trop prudents.

Depuis le début de l'année dernière, la Fed américaine s'est lancée dans une frénésie de hausses de taux pour tenter de maîtriser l'inflation, élevée depuis des décennies, dans la plus grande économie du monde. Pourtant, les banques ont été les plus grandes bénéficiaires des décisions de la Fed, car elles ont vu leurs revenus d'intérêts continuer à augmenter.

Les revenus nets d'intérêts de KeyCorp pour le trimestre ont bondi de 8,4 % pour atteindre 1,1 milliard de dollars, contre 1 milliard de dollars un an plus tôt.