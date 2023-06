Keys REIM nomme Julien Pietri Directeur Régional Développement Paris & Nord-Grand Est

Keys REIM renforce son équipe commerciale avec l'arrivée de Julien Pietri au poste de Directeur Régional Développement sur les secteurs de Paris et de la région Nord /Grand Est. Diplômé d'un Master en Ingénierie du patrimoine au sein de l'ISC PARIS, Julien Pietri, 37 ans, dispose d'une expérience de plus de dix ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il commence sa carrière au sein d'établissements bancaires comme la banque privée 1818 et BNP Paribas en tant que conseiller d'investissements financiers auprès d'une clientèle premium.



En 2013, il intègre le Groupe PAREF comme Responsable Commercial & Partenariats. Il a alors en charge le développement et l'animation de partenariats partout en France pour la distribution de parts de Sociétés Civiles de Placement Immobilier.