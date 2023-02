Keys Reim lance Keys Sélection Vie

Keys Reim élargit sa gamme en proposant un premier fonds grand public : Keys Sélection Vie, accessible en assurance vie de droit français. Avec Keys Sélection Vie, Keys Reim poursuit sa stratégie d'investissement développée depuis plus de 10 ans, en accord avec sa vision de l'immobilier de demain, en se positionnant sur des actifs tangibles et vivants. Son portefeuille intégrera de façon directe ou indirecte des bureaux loués ou en cours de commercialisation mettant en avant la qualité d'usage (espaces extérieurs, flexibilité, services …).



Il met également des actifs hôteliers lifestyle capables d'attirer un large segment de clientèle ou encore des commerces aux positionnements forts, ancrés dans leur territoire, tous adaptés à l'horizon long terme de l'assurance vie.



Labellisé ISR Immobilier dès son lancement, le fonds portera une attention particulière aux critères ESG déterminants dans sa stratégie de création de valeur et de résilience dans le temps.





Cette nouvelle solution d'investissement s'appuie sur le savoir-faire unique de Keys Reim en matière de private equity immobilier. Keys Sélection Vie investira principalement dans des actifs immobiliers, à travers les fonds labellisés ISR gérés par Keys Reim ou détenus en propre. Elle se réservera la possibilité de se positionner également sur des gérants tiers conformes aux convictions de Keys Reim.