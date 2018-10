Khashoggi-Ankara et Ryad soulignent l'importance d'une entière coopération

ISTANBUL, 19 octobre (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le roi Salman d'Arabie saoudite ont souligné lors d'un entretien téléphonique l'importance de maintenir une entière coopération entre Ankara et Ryad dans l'enquête sur la disparition de Jamal Khashoggi, a rapporté vendredi l'agence de presse Anatolie.

Les deux dirigeants ont échangé des informations sur les enquêtes indépendantes menées par les autorités turques et par des enquêteurs saoudiens, a-t-elle ajouté, citant des sources présidentielles.

Plus tôt dans la journée, le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré qu'Ankara n'a partagé avec aucun autre pays des enregistrements sonores liés à la disparition du journaliste et dissident saoudien, qui n'a plus donné signe de vie depuis qu'il s'est rendu, le 2 octobre, au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

D'après la chaîne CNN Türk, Mevlüt Cavusoglu a confirmé que la Turquie disposait de preuves de la mort de Jamal Khashoggi rassemblées par les enquêteurs. (Yesim Dikmen; Jean Terzian pour le service français)