Khashoggi-L'explication saoudienne pas crédible-ministre Brexit

LONDRES, 21 octobre (Reuters) - L'explication de l'Arabie saoudite concernant le décès du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à son consulat à Istanbul n'est pas crédible, a déclaré dimanche le ministre britannique chargé du Brexit, Dominic Raab.

Après avoir nié pendant deux semaines être impliquée dans la disparition du journaliste et opposant âgé de 59 ans, l'Arabie saoudite a déclaré samedi matin qu'il était décédé des suites d'une bagarre à l'intérieur au consulat. Une heure plus tard, un autre responsable saoudien a attribué le décès à une prise d'étranglement.

Interrogé lors d'une interview sur BBC TV sur ces explications, Dominic Raab a répondu: "Non, je ne pense pas que ce soit crédible (...). Nous soutenons l'enquête turque à ce sujet. Le gouvernement britannique veut voir des personnes rendre des comptes pour ce décès."

La Grande-Bretagne a besoin de connaître les faits avant de pouvoir lancer un "jugement raisonné et sérieux" sur la suite à donner à cette affaire, a ajouté le ministre.

"Nous n'allons pas baissé les bras et mettre fin à nos relations avec l'Arabie saoudite, non seulement à cause du nombre considérable d'emplois britanniques qui en dépendent, mais aussi parce que si vous voulez exercer une influence sur vos partenaires, vous devez être en mesure de leur parler ", a-t-il dit. (Kylie MacLellan; Danielle Rouquié pour le service français)