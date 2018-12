Khashoggi-La directrice de la CIA va informer des sénateurs mardi

WASHINGTON, 4 décembre (Reuters) - La directrice de la CIA, Gina Haspel, va informer mardi les présidents de plusieurs commissions du Sénat des dernières évolutions de l'enquête sur le meurtre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi, a-t-on appris auprès de deux sources informées de la tenue de cette entrevue à huis clos.

Plusieurs parlementaires, y compris au sein du Parti républicain, désapprouvent la décision du président Donald Trump de faire preuve de clémence à l'égard du régime saoudien, alors que la CIA considère le prince héritier Mohamed ben Salman comme le commanditaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier à l'intérieur du consulat saoudien d'Istanbul.

S'exprimant devant le Sénat la semaine dernière, le secrétaire d'Etat Mike Pompeo et le secrétaire à la Défense Jim Mattis ont déclaré qu'il n'y avait aucune preuve tangible de l'implication de Mohamed ben Salman, dit "MbS", et ont demandé aux sénateurs de ne pas dégrader les liens entre Washington et Ryad à cause de cet incident.

D'après l'une des sources, Gina Haspel effectuera son compte-rendu à 11h30 (16h30 GMT). (Mark Hosenball; Jean Terzian pour le service français)