Khashoggi-Trump toujours pas satisfait des explications de Ryad

(Interview de Trump à USA Today §6)

par Jeff Mason et David Dolan

WASHINGTON/ISTANBUL, 22 octobre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il n'était toujours pas satisfait des explications données par l'Arabie saoudite sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, mais qu'il ne voulait pas perdre les investissements de Ryad.

L'opposant saoudien, qui vivait en exil aux Etats-Unis, a disparu il y a trois semaines après son entrée au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul en Turquie pour obtenir des papiers en vue de son mariage.

Ryad a d'abord dit ne pas savoir ce qui lui était arrivé avant de reconnaître qu'il avait été tué dans une bagarre au consulat, une réaction accueillie avec scepticisme par plusieurs gouvernements occidentaux.

"Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai entendu", a déclaré Donald Trump à la presse. "Je ne veux pas perdre tout cet investissement qui a été fait dans notre pays."

"Mais nous allons aller au fond des choses", a dit le président américain. Il avait fait des commentaires similaires samedi.

Plus tard, dans une interview à USA Today, il a dit qu'il pensait que le meurtre de Khashoggi était un "complot qui avait mal tourné".

Donald Trump a également déclaré lundi qu'il s'était entretenu avec le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman (MBS) et qu'il y avait des Américains en Arabie saoudite et des responsable des services de renseignements américains en Turquie qui travaillaient sur le dossier Khashoggi. Selon une source informée, la directrice de la CIA, Gina Haspel, s'est rendue en Turquie lundi dans le cadre de cette enquête.

Leur retour aux Etats-Unis est attendu pour lundi soir ou mardi, a dit le chef de la Maison blanche.

ENREGISTREMENT AUDIO

La Turquie estime que Jamal Khashoggi a sans doute été tué à l'intérieur du consulat par des agents saoudiens et que son corps a ensuite été découpé en morceaux.

Selon certaines sources turques, un enregistrement audio confirmerait le meurtre de Jamal Khashoggi qui était âgé de 59 ans.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il publiera des informations sur l'enquête mardi.

Les commentaires de Donald Trump sur l'affaire Khashoggi ont varié. Le président américain a parfois semblé minimiser le rôle de Ryad dans cette affaire, mais il a également évoqué la possibilité de sanctions économiques. Il a souligné à plusieurs reprises l'importance du royaume wahhabite en tant qu'allié.

Lundi également, Jared Kushner, conseiller à la Maison blanche et gendre de Donald Trump, a souligné l'importance essentielle de l'allié saoudien pour les Etats-Unis, ajoutant que Washington cherchait encore à "établir les faits" à propos de la mort de Jamal Khashoggi.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a de son côté rencontré MBS lundi.

Le conseiller américain à la Sécurité nationale, John Bolton, qui se trouvait à Moscou lundi, a déclaré que les discussions se poursuivaient avec l'Arabie saoudite.

"Nous voulons connaître la vérité et ne pas nous contenter de parler. Tout d'abord, nous devons savoir pourquoi il est mort. Qui l'a tué? Nous voulons connaître tous les détails", a déclaré Steven Mnuchin à la station de radio russe Echo de Moscou. (Avec Susan Heavey à Washington; Tuvan Gumrukcu à Ankara et Daren Butler à Istanbul; Danielle Rouquié et Arthur Connan pour le service français)