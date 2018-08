Khodorkovski promet de retrouver ceux qui ont tué ses journalistes en Centrafrique

MOSCOU, 1er août (Reuters) - Mikhaïl Khodorkovski a déclaré mercredi qu'il s'efforcerait de retrouver les responsables des meurtres en République centrafricaine de trois journalistes salariés de son site d'information Investigation Control Centre (TsUR

Selon les premiers éléments de l'enquête, les trois hommes enquêtaient sur les activités du groupe Wagner, une organisation de sécurité privée russe connue pour avoir envoyé des mercenaires combattre en Ukraine et en Syrie pour le compte du Kremlin.

TsUR, qui a publié de nombreuses enquêtes sur la corruption dans l'entourage de Vladimir Poutine, est financé par Mikhaïl Khodorkovski, un ancien magnat du pétrole devenu l'un des plus grands détracteurs président russe.

Plusieurs médias locaux et internationaux ont signalé la présence de Wagner sur le territoire centrafricain depuis que Moscou a livré des armes légères aux services de sécurité du pays et envoyé des centaines d'instructeurs militaires et civils pour les former.

"Je ferai tout ce qui est nécessaire pour identifier ceux qui sont responsables", a déclaré Mikhaïl Khodorkovski sur les médias sociaux.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a pour sa part écrit sur Facebook avoir reçu des informations selon lesquelles les trois journalistes ont ignoré les mises en garde des autorités selon lesquelles "ils quittaient la zone contrôlée par les forces de l'ordre". (Denis Pinchuk et Tom Balmforth, avec Paul Logerie à Bangui, Nicolas Delame pour le service français)