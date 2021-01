Kia dévoile un nouveau logo et un nouveau slogan international, donnant le coup d'envoi à une audacieuse transformation pour l'avenir

Kia célèbre un nouveau visage et un nouveau slogan, annonciateurs de la transformation future de la marque

La « symétrie », le « rythme » et l’« ascension » du nouveau logo symbolisent la confiance de Kia et son engagement envers ses clients

Kia révèle son nouveau slogan mondial : « Movement that inspires »

Lors du dévoilement de son nouveau logo, Kia établit un nouveau record du monde Guinness du « Plus grand nombre de véhicules aériens sans pilote lançant des feux d’artifice simultanément » (Most unmanned aerial vehicles (UAVs) launching fireworks simultaneously)

La nouvelle stratégie et le nouvel objectif de la marque seront présentés au monde entier le 15 janvier

SÉOUL, 06 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia a dévoilé au monde entier un nouveau logo et un nouveau slogan incarnant la transformation audacieuse et les nouveaux objectifs du constructeur automobile. Par le biais de ce logo refaçonné, Kia veut illustrer son ambition à devenir un chef de file au sein de l’industrie de la mobilité du futur en remodelant toutes les facettes de ses activités.



Le logo est un symbole de la nouvelle raison d'être de la marque Kia ainsi que les valeurs qu'elle promet d'offrir aux clients à travers les futurs produits et services, et les expériences qu'ils permettent. Kia scelle sa promesse de marque en développant un nouveau logo qui ressemble à une signature manuscrite. La ligne rythmique et ininterrompue du logo traduit l'engagement de Kia d’apporter des moments d'inspiration, tandis que sa symétrie témoigne de sa confiance. Les gestes montants du logo incarnent les ambitions croissantes de Kia pour la marque et, plus important encore, ce qu’elle offre aux clients.

« Le nouveau logo de Kia symbolise notre engagement à devenir une icône du changement et de l’innovation », affirme M. Ho Sung Song, président et chef de direction de Kia. « L’industrie automobile entre dans une ère de transformation accélérée et Kia se façonne et s’adapte de façon proactive à cette évolution. Notre nouveau logo témoigne de notre désir d’inspirer les clients à mesure que leurs besoins en mobilité évoluent et d’inspirer nos employés à relever les défis auxquels nous faisons face au sein d’une industrie qui progresse toujours plus rapidement ».

Le nouveau logo a été dévoilé lors d’une prestation pyrotechnique dans le ciel de Incheon, en Corée. Lors de cette représentation artistique synchronisée, 303 « pyrodrones » ont lancé des centaines de feux d’artifice en même temps pour célébrer le nouveau départ de Kia. Ce spectacle a établi le nouveau record du monde Guinness du « Plus grand nombre de véhicules aériens sans pilote lançant des feux d’artifice simultanément ». Ce spectacle éblouissant est visible sur la chaîne mondiale YouTube de Kia : https://youtu.be/s61_IsjqLzc

Les nouveaux objectifs et la nouvelle stratégie de la marque seront dévoilés le 15 janvier

En même temps que son tout nouveau logo, Kia a dévoilé son nouveau slogan mondial « Movement that inspires ». Les détails de la nouvelle stratégie de la marque, y compris ses objectifs, sa philosophie et son intégration à la future gamme des véhicules Kia, seront communiqués lors de l’événement numérique « Présentation de la nouvelle marque Kia » qui aura lieu à 9 h (heure normale de la Corée) le vendredi 15 janvier 2021 (1 h, heure normale de l’Europe centrale, le 15 janvier / 16 h, heure normale du Pacifique, le 14 janvier). L’événement pourra également être visionné sur la chaîne YouTube mondiale de Kia.

Le lancement du nouveau logo suit l’annonce du « Plan S » de Kia faite en 2020. Dans le cadre de cette stratégie commerciale à long terme, Kia a pour ambition de devenir un chef de file du marché automobile international en se focalisant sur la popularisation de véhicules électriques et l’introduction d’un vaste éventail de services de mobilité, personnalisés aux besoins et aux goûts des particuliers et des marchés locaux.

À propos de Kia Motors Corporation

Kia Motors Corporation (www.kia.com) est un fournisseur de véhicules et de services de mobilité de classe mondiale qui cherche à inspirer ses clients par le mouvement. Fondée en 1944, Kia évolue dans l’industrie du « mouvement » depuis plus de 75 ans. Avec ses 52 000 employés à travers le monde, sa présence dans plus de 190 marchés et ses usines de fabrication dans six pays, l’entreprise vend aujourd’hui près de 3 millions de véhicules chaque année. Kia contribue activement à la popularisation des véhicules électriques à batterie et électrifiés et développe une gamme croissante de services de mobilité, encourageant des millions de personnes à travers le monde à découvrir les meilleures façons de se déplacer. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le centre médiatique international de Kia Motors à www.kianewscenter.com

Kia Canada

180 Foster Crescent, Mississauga, ON, L5R 4J5

Frédéric Tremblay, Directeur relations publiques et marketing de détail – Région de l’Est, 514 955-0505, poste 2209, ftremblay@kia.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abd8b0c4-d7a9-403a-8051-aee6b913aefb/fr