Kiev annonce la mort de deux soldats dans des bombardements séparatistes

KIEV (Reuters) - L'armée ukrainienne a annoncé mardi que deux soldats avaient été tués et 12 autres blessés dans des bombardements des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine au cours des 24 heures écoulées, les pertes les plus lourdes enregistrées depuis le début de l'intensification des infractions au cessez-le-feu dans la région.

Les forces ukrainiennes font état sur Facebook de 84 tirs à l'arme lourde de la part des séparatistes, qui auraient selon elles ouvert le feu sur une quarantaine de villages le long de la ligne de front.

L'Ukraine a accusé la Russie d'orchestrer ces violences et de les utiliser comme prétexte pour reconnaître l'indépendance des régions séparatistes du Donbass et justifier une intervention armée de Moscou dans la région.

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi l'indépendance de ces deux zones sécessionnistes et annoncé l'envoi sur place de soldats de "maintien de la paix", exacerbant les tensions avec les Occidentaux.

Les Etats-Unis comptent annoncer ce mardi de nouvelles sanctions contre la Russie.

(Reportage Natalia Zinets, version française Myriam Rivet, édité par Matthieu Protard)