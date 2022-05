Kiev exclut un cessez-le-feu alors que la Russie intensifie son offensive dans l'est de l'Ukraine

Le président polonais Andrzej Duda, qui a rencontré le président Volodymyr Zelenskiy à Kiev le mois dernier, était de retour pour s'adresser au parlement ukrainien dimanche, le premier dirigeant étranger à le faire en personne.

Après avoir mis fin à des semaines de résistance des derniers combattants ukrainiens dans le port stratégique de Mariupol, au sud-est du pays, la Russie mène une offensive majeure à Louhansk, l'une des deux provinces du Donbas.

Les séparatistes soutenus par la Russie contrôlaient déjà des pans entiers de Louhansk et des provinces voisines de Donetsk avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine le 24 février, mais Moscou veut s'emparer du dernier territoire encore tenu par les Ukrainiens dans la région.

Sur la ligne de front de Donetsk, les forces russes tentent de percer les défenses ukrainiennes pour atteindre les frontières administratives de la région de Louhansk, tandis que plus au nord, elles poursuivent le bombardement intensif de Sievierodonetsk et de Lysychansk, a déclaré l'état-major ukrainien dans sa mise à jour quotidienne dimanche.

Sievierodonetsk et sa jumelle Lysychansk, de l'autre côté de la rivière Siverskiy Donets, forment la partie orientale d'une poche tenue par les Ukrainiens que la Russie tente d'envahir depuis la mi-avril après avoir échoué à prendre Kiev et avoir déplacé son attention vers l'est et le sud du pays.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dimanche que la Russie déployait ses véhicules d'appui aux chars BMP-T "Terminator" dans cette offensive. Avec seulement 10 véhicules disponibles pour une unité qui a déjà subi de lourdes pertes lors de la tentative ratée de Kiev, le ministère a toutefois déclaré qu'il était "peu probable qu'ils aient un impact significatif".

Le négociateur principal de l'Ukraine, s'adressant à Reuters samedi, a exclu un cessez-le-feu ou tout accord avec Moscou impliquant une cession de territoire. Faire des concessions se retournerait contre vous car la Russie riposterait plus durement après toute interruption des combats, a déclaré Mykhailo Podolyak, conseiller de Zelenskiy.

"La guerre ne s'arrêtera pas. Elle sera juste mise en pause pendant un certain temps", a déclaré Podolyak lors d'une interview dans le bureau présidentiel fortement gardé. "Ils vont commencer une nouvelle offensive, encore plus sanglante et à grande échelle".

Des appels récents à un cessez-le-feu immédiat ont été lancés par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et le Premier ministre italien, Mario Draghi.

La fin des combats à Marioupol, la plus grande ville que la Russie ait capturée, donne au président russe Vladimir Poutine une rare victoire après une série de revers en près de trois mois de combat.

Les dernières forces ukrainiennes retranchées dans la vaste aciérie Azovstal de Marioupol se sont rendues, a déclaré vendredi le ministère russe de la défense.

Le contrôle total de Marioupol donne à la Russie le contrôle d'une route terrestre reliant la péninsule de Crimée, dont Moscou s'est emparé en 2014, à la Russie continentale et aux parties de l'est de l'Ukraine tenues par les séparatistes pro-russes.

DISPUTÉ SUR LE GAZ

La compagnie nationale russe de gaz Gazprom a déclaré samedi qu'elle avait interrompu ses exportations de gaz vers la Finlande, qui a refusé les demandes de Moscou de payer en roubles pour le gaz russe après que les pays occidentaux ont imposé des sanctions suite à l'invasion.

La Finlande a déclaré qu'elle était préparée à la coupure des flux russes. Elle a demandé mercredi, avec son voisin nordique la Suède, à rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN, bien que cette demande se heurte à la résistance de la Turquie, membre de l'OTAN.

La plupart des contrats d'approvisionnement européens sont libellés en euros ou en dollars. Le mois dernier, Moscou a coupé le gaz à la Bulgarie et à la Pologne après qu'elles aient rejeté les nouvelles conditions.

Les nations occidentales ont également intensifié les livraisons d'armes à l'Ukraine. Samedi, Kiev a reçu un autre énorme coup de pouce lorsque le président américain Joe Biden a signé un projet de loi visant à fournir près de 40 milliards de dollars en aide militaire, économique et humanitaire.

Moscou affirme que les sanctions occidentales, ainsi que les livraisons d'armes à Kiev, équivalent à une "guerre par procuration" des États-Unis et de leurs alliés.

Poutine qualifie l'invasion d'"opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la débarrasser des nationalistes radicaux anti-russes. L'Ukraine et ses alliés ont rejeté cela comme un prétexte sans fondement pour la guerre, qui a tué des milliers de personnes en Ukraine, déplacé des millions de personnes et détruit des villes.

M. Zelenskiy a déclaré qu'il avait souligné l'importance de renforcer les sanctions contre la Russie et de débloquer les ports ukrainiens lors d'un appel avec l'Italien Draghi samedi.