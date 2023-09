Les forces ukrainiennes qui tentent de poursuivre leur contre-offensive depuis trois mois sont confrontées à de nouvelles vagues d'attaques russes sur des villes clés de la ligne de front dans l'est du pays, a déclaré mercredi le vice-ministre de la défense, Hanna Maliar.

La contre-offensive ukrainienne s'est concentrée sur la capture de groupes de villages dans le cadre d'une avancée vers le sud jusqu'à la mer d'Azov et sur la reprise de zones autour de la ville de Bakhmut à l'est, une ville dont les forces russes se sont emparées en mai après des mois de combats.

La campagne a progressé plus lentement que les avancées rapides de l'Ukraine il y a un an, mais le président Volodymyr Zelenskiy a rejeté les critiques des médias occidentaux selon lesquelles la campagne est trop lente et a souffert d'une mauvaise stratégie.

M. Maliar a déclaré que l'armée était maintenant confrontée à de nouveaux assauts russes sur deux villes qu'elle défend depuis des mois dans l'est : le centre de cokéfaction d'Avdiivka et la ville voisine de Maryinka.

"Si nous parlons de l'est, la situation est devenue beaucoup plus difficile à Maryinka", a déclaré M. Maliar à la télévision nationale.

"Les Russes ont intensifié leurs tirs d'obus", a-t-elle ajouté, et ont également lancé des vagues d'attaques.

Les forces ukrainiennes, a-t-elle dit, ont obtenu des "succès stables" dans leurs efforts pour reprendre Bakhmut et ont atteint certains de leurs objectifs autour de Klishchivka, un village situé sur des hauteurs au sud.

Plus au nord, près des villes de Lyman et de Kupiansk, les violents combats de ces dernières semaines se sont calmés.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré dans son rapport du soir que les troupes ukrainiennes avaient repoussé 10 attaques russes près de Maryinka au cours des dernières 24 heures. Il a ajouté que les forces russes tentaient de reprendre les positions perdues au nord-ouest de Bakhmut.

Les comptes rendus russes des combats, rapportés par le ministère de la défense sur Telegram, indiquent que les forces russes ont repoussé 10 attaques ukrainiennes dans l'est et le sud-est.

Dans le sud, M. Maliar a déclaré que les forces russes retranchées après plus d'un an d'occupation "ne sont pas sur le point d'abandonner".

Robotyne, un village sécurisé par l'Ukraine ce mois-ci, est fermement sous le contrôle de Kiev, même si "à proximité, des combats très sérieux se déroulent. Mais dans le même temps, nous avons progressé".

Les forces ukrainiennes pressent le pas vers le sud pour couper un pont terrestre créé par les forces d'occupation russes entre la Crimée, annexée en 2014, et leurs troupes installées dans l'est.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les informations faisant état d'actions sur le terrain.