Kiev frappe à la roquette une zone tenue par la Russie dans le sud de l'Ukraine

La frappe sur Nova Kakhovka, dans la région de Kherson, a fait 52 morts, a déclaré mardi l'armée ukrainienne. Les autorités de la ville, installées en Russie, ont déclaré qu'au moins sept personnes avaient été tuées et environ 70 blessées, a rapporté l'agence de presse russe TASS.

La frappe a eu lieu après que Washington ait fourni à l'Ukraine des systèmes d'artillerie mobile avancés HIMARS que Kiev affirme que ses forces utilisent avec une efficacité croissante.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des champs de bataille.

"Sur la base des résultats de nos unités de roquettes et d'artillerie, l'ennemi a perdu 52 (personnes), un obusier Msta-B, un mortier et sept véhicules blindés et autres, ainsi qu'un dépôt de munitions à Nova Kakhovka", a déclaré le commandement militaire sud de l'Ukraine dans un communiqué.

Les responsables pro-russes ont déclaré que la frappe avait tué des civils.

La région revêt une importance stratégique en raison de son accès à la mer Noire, de son industrie agricole autrefois florissante et de sa situation juste au nord de la Crimée annexée par la Russie.

Des vidéos non vérifiées publiées sur les médias sociaux ont montré une immense boule de feu faisant irruption dans le ciel nocturne. Les images publiées par les médias d'État russes montrent un terrain vague couvert de gravats et de restes de bâtiments.

Un responsable de l'administration locale soutenue par la Russie a déclaré que l'Ukraine avait utilisé des missiles HIMARS et qu'ils avaient détruit des entrepôts contenant du salpêtre, un composé chimique qui peut être utilisé pour fabriquer des engrais ou de la poudre à canon.

"Il y a encore beaucoup de personnes sous les décombres. Les blessés sont transportés à l'hôpital, mais de nombreuses personnes sont bloquées dans leurs appartements et leurs maisons", a déclaré Vladimir Leontyev, chef de l'administration militaro-civile du district de Kakhovka, installée par la Russie, cité par TASS.

Il a ajouté que des entrepôts, des magasins, une pharmacie, des stations-service et une église avaient été touchés.

Le ministère ukrainien de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le type d'arme utilisé.

LA RUSSIE POURSUIT SA CAMPAGNE À DONETSK

Pendant ce temps, la Russie a continué à pilonner l'est de l'Ukraine dans le but de prendre le contrôle de la province de Donetsk et de toute la région industrielle de Donbas. Au début du mois, Moscou a capturé la province de Louhansk, qui constitue le reste du Donbas.

La Russie affirme vouloir arracher le Donbas à l'Ukraine au nom des séparatistes soutenus par Moscou dans deux républiques populaires autoproclamées dont elle a reconnu l'indépendance à la veille de la guerre.

L'Ukraine se prépare à ce qu'elle prévoit être une nouvelle offensive russe massive dans l'est. Le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré qu'il y avait un renforcement significatif des troupes russes, en particulier dans les zones de Bakhmut et de Siversky, et autour de Sloviansk et de Kramatorsk.

Toute la ligne de front de la région est constamment bombardée, les troupes russes tentant de percer mais étant repoussées, a-t-il ajouté.

La campagne de la Russie en Ukraine, qu'elle appelle une "opération militaire spéciale", a presque cinq mois et constitue le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

La Russie affirme avoir envoyé des troupes en Ukraine le 24 février pour démilitariser le pays et le débarrasser des nationalistes qui y menacent les russophones. L'Ukraine et les pays occidentaux affirment que les revendications de la Russie sont un prétexte sans fondement pour attaquer.

Le conflit a dévasté les villes ukrainiennes et provoqué l'exode de 5,2 millions de personnes, selon l'ONU.

Le bureau des droits de l'homme de l'ONU a déclaré mardi que 5 024 civils avaient été tués en Ukraine depuis le début de l'invasion, ajoutant que le bilan réel était probablement beaucoup plus élevé.

Le conflit a bloqué les exportations de céréales de l'Ukraine, exacerbant une crise alimentaire mondiale. Plus de 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans les silos du port clé de la mer Noire, Odesa.

Le ministre turc de la défense Hulusi Akar a déclaré que des délégations militaires de l'Ukraine, de la Russie et de la Turquie rencontreraient des responsables de l'ONU à Istanbul mercredi pour discuter d'un éventuel accord visant à reprendre les exportations sûres de céréales ukrainiennes.

Alors que la Russie bloque les principaux ports ukrainiens de la mer Noire, le vice-ministre ukrainien des infrastructures, Yuriy Vaskov, a déclaré que les expéditions de céréales via le Danube avaient augmenté avec la réouverture du canal Bystre, qui donne accès à de petits ports fluviaux intérieurs.

L'Ukraine s'attend à ce que les exportations mensuelles de céréales augmentent de 500 000 tonnes en conséquence, a déclaré Vaskov. L'Ukraine négocie également avec la Roumanie et la Commission européenne pour augmenter les expéditions via le canal Sulina, a-t-il ajouté.