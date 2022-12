Kilde encore vainqueur, Pinturault troisième

Aleksander Aamodt Kilde a doublé la mise à Beaver Creek en remportant le Super-G ce dimanche. Comme hier sur la descente, il a devancé Marco Odermatt. Le Suisse a terminé à deux dixièmes de Kilde et voit surtout le Norvégien revenir à seulement quarante points au classement de la Coupe du monde. Alexis Pinturault a réalisé une très grosse performance en terminant troisième et en accrochant donc son premier podium de la saison, Cyprien Sarrazin a pris la douzième place. A noter les cinquième et septième rangs pour Atle Lie McGrath et Lucas Braaten, spécialiste des épreuves techniques, qui réalisaient leur premier départ en Super-G. Les skieurs auront rendez-vous la semaine prochaine à Val d'Isère pour un slalom géant et un slalom.

par Lilian Moy (iDalgo)