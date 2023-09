SEOUL, 14 septembre (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a invité le président russe Vladimir Poutine à se rendre en Corée du Nord lors de leur entretien, qui s'est déroulé mercredi en Russie, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA.

Vladimir Poutine a accepté l'invitation de Kim Jong-un, a précisé KCNA.

Le dirigeant nord-coréen a dit au président russe que leur rencontre avait porté les relations entre leurs deux pays à un nouveau niveau et il a exprimé sa volonté d'encourager des relations stables et portées vers l'avenir durant les cent prochaines années, a indiqué KCNA.

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération stratégique et tactique face aux "menaces militaires, aux provocations et à la tyrannie des impérialistes".

Des véhicules spatiaux russes ont été présentés au dirigeant nord-coréen lors de sa visite du cosmodrome de Vostotchny, mais aucune mention n'a été faite de livraisons ou de ventes d'armes, ou d'assistance technique concernant des programmes d'armement.

Des responsables américains et sud-coréens ont fait part de leur préoccupation, estimant que Pyongyang pourrait fournir des armes et des munitions à Moscou. La Russie et la Corée du Nord ont nié toute transaction d'armes.

Vladimir Poutine a laissé entendre que la question de la coopération militaire avait été abordée, sans toutefois fournir de détails. (Reportage Hyonhee Shin; version française Camille Raynaud)