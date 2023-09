SEOUL, 9 septembre (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a célébré samedi l'anniversaire de la fondation de la Corée du Nord en organisant un défilé militaire, profitant de l'événement pour développer les liens diplomatiques entre son pays, la Chine et la Russie.

Kim Jong-un s'est entretenu avec les membres d'une délégation chinoise en visite à Pyongyang, a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Le président chinois, Xi Jinping, a envoyé une lettre au dirigeant nord-coréen dans laquelle il a exprimé sa volonté de renforcer la communication stratégique et la coopération au niveau opérationnel entre leurs deux pays.

Le président russe, Vladimir Poutine, a également adressé un courrier à Kim Jong-un dans lequel il a indiqué que la Russie et la Corée du Nord développeraient leurs relations bilatérales afin de garantir la sécurité et la stabilité dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est.

Kim Jong-un doit se rendre en Russie ce mois-ci afin de rencontrer Vladimir Poutine et de discuter avec lui de la possibilité que Pyongyang fournisse des armes à Moscou. (Reportage Jihoon Lee; version française Camille Raynaud)