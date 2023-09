Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré mercredi au président russe Vladimir Poutine, par l'intermédiaire d'un traducteur, qu'il était certain que l'armée et le peuple russes triompheraient du "mal", dans ce qu'il a qualifié d'impérialisme de l'Occident dans la guerre en Ukraine.

Avant de porter un toast à la santé de M. Poutine, à la victoire de la "grande Russie", à l'amitié russo-coréenne et à la santé de toutes les personnes présentes, M. Kim a déclaré qu'il était convaincu que la Russie gagnerait dans ce que Moscou appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine.

"Je suis profondément convaincu que l'armée et le peuple russes héroïques hériteront brillamment de la tradition de la victoire et démontreront avec confiance une dignité et un honneur inestimables sur les fronts de l'opération militaire spéciale", a déclaré M. Kim par l'intermédiaire d'un traducteur avant de lever un verre de vin.

"L'armée et le peuple russes remporteront certainement une grande victoire dans la lutte sacrée pour le châtiment d'un grand mal qui prétend à l'hégémonie et nourrit une illusion expansionniste", a ajouté Kim.

Selon des journalistes du Kremlin, Poutine et Kim se sont vu proposer un menu comprenant une salade de canard et de figues, des boulettes de crabe, de l'esturgeon et du bœuf, ainsi qu'un choix de vins russes.

Les agences de renseignement occidentales soupçonnent la Russie de chercher à acquérir des armes et des munitions nord-coréennes pour les utiliser dans sa campagne militaire en Ukraine, ce que Moscou et Pyongyang ont tous deux démenti.