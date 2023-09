Kim et Poutine mangeront des boulettes de crabe, de l'esturgeon et du bœuf

Le 13 septembre 2023 à 11:02 Partager

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se verront proposer un menu comprenant une salade de canard et de figues, des boulettes de crabe, de l'esturgeon et du bœuf avec un choix de vins russes, a déclaré mercredi un journaliste du Kremlin.

Le menu commence par une salade de canard, de figues et de nectarines, suivie de boulettes russes "pelmeni" à base de crabe du Kamtchatka, puis d'une soupe de poisson blanc de l'Amour et d'un sorbet à base d'argousier. Pour le plat principal, les chefs ont le choix entre un esturgeon aux champignons et pommes de terre ou une entrecôte de bœuf marbré aux légumes grillés. En dessert, ils se verront offrir des myrtilles rouges de la taïga avec des pignons de pin et du lait concentré. Des vins blancs et rouges du manoir Divnomorskoe du sud de la Russie sont offerts.