"Kim ne veut pas décevoir son ami, le président Trump", tweete le président américain

WASHINGTON, 2 août (Reuters) - Donald Trump a estimé vendredi que les essais de missiles nord-coréens de ces derniers jours constituaient peut-être une infraction aux résolutions des Nations unies mais pas une violation de l'accord qu'il a conclu avec Kim Jong-un.

Dans une série de tweets, le président américain dit qu'il ne croit pas que le dirigeant nord-coréen souhaiterait le décevoir par une "atteinte à de la confiance". Il ajoute que la Corée du Nord a "beaucoup trop à gagner" mais aussi "beaucoup trop à perdre" dans ce dossier.

La République populaire démocratique de Corée a procédé à trois essais de missiles en huit jours, les derniers dans la nuit de jeudi à vendredi.

Des experts estiment que cette série de tirs vise à accroître la pression sur la Corée du Sud et sur les Etats-Unis et à accélérer la reprise des négociations avec Washington dont Trump et Kim sont convenus lors de leur rencontre le 30 juin dernier dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui sert de ligne de démarcation entre les deux Corées.

"Kim Jong-un et la Corée du Nord ont testé trois missiles à courte portée ces derniers jours. Ces essais de missiles ne sont pas une violation de notre accord signé à Singapour (ndlr, lors de son sommet historique avec Kim en juin 2018), il n'y a pas eu non plus de discussion sur les missiles à courte portée lorsque nous nous sommes serré la main", écrit le président américain.

"Il pourrait s'agir d'une violation des (résolutions des) Nations unies, mais le président Kim ne veut pas me décevoir par une violation de notre confiance", poursuit-il.

"Je peux me tromper, mais je crois que le président Kim a une belle et grande vision pour son pays, et seuls les Etats-Unis, avec moi au titre de président, peuvent faire de cette vision une réalité. Il fera ce qu'il convient de faire, parce qu'il est trop intelligent pour ne pas le faire et qu'il ne veut pas décevoir son ami, le président Trump !", ajoute le président américain. (David Brunnstromm et Susan Heavey Henri-Pierre André pour le service français)