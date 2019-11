Kimberly Stewart est nommée directrice des relations investisseurs d'Elior Group

Regulatory News :

Elior Group (Paris:ELIOR) annonce la nomination de Kimberly Stewart au poste de directrice des relations investisseurs d’Elior Group. Kimberly Stewart est rattachée à Esther Gaide, directrice financière d’Elior Group.

Kimberly Stewart a plus de 20 ans d’expérience en finance. Elle a débuté sa carrière à New-York en tant qu’analyste sell-side chez PaineWebber puis chez Crédit Suisse avant de rejoindre leur équipe recherche actions Pan-Europe à Londres. Elle travaille ensuite chez Cheuvreux, à Londres puis Paris.

En 2005, elle devient directrice des relations investisseurs et du développement durable chez Faurecia. Elle rejoint ensuite Technip en tant que directrice de la communication financière où elle met en place une équipe de relations investisseurs réputée. En 2016, Kimberly Stewart est nommée directrice de la communication financière chez Solvay puis chez Renault.

Kimberly Stewart est diplômée d’un Master en commerce international de l’Université de Reading en Angleterre, dans le département d’Économie, et un Bachelor de l’Evergreen State College, dans l’État de Washington aux États-Unis.

