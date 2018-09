Kingfisher plombé au premier semestre par les difficultés de Castorama

Londres (awp/afp) - Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a dévoilé mercredi une chute de son bénéfice net au premier semestre, plombé par les difficultés de Castorama en France et malgré de meilleures performances au Royaume-Uni.

Le bénéfice net a dégringolé de 29,5% pour s'établir à 208 millions de livres (234 millions d'euros) au cours des six premiers mois (achevés fin juillet) de l'exercice 2018-2019, selon un communiqué de la société, dirigée par la Française Véronique Laury.

Comme c'est le cas depuis de longs trimestres, Kingfisher fait les frais des déboires de ses activités en France où il possède les enseignes Castorama et Brico Dépôt.

Si les ventes à Brico Dépôt montrent des signes d'amélioration avec une hausse de 2,7% sur le semestre, elles ont en revanche fortement reculé, de 6%, à Castorama, alors que dans le même temps le marché du bricolage s'est stabilisé en France.

Le groupe explique ces mauvais chiffres par des lourdeurs dans la logistique et la gestion des stocks chez Castorama, qui souffre en outre de prix plus élevés que la concurrence et de la faiblesse de ses ventes en ligne.

"La France reste un marché difficile" et "il y a encore beaucoup à faire pour améliorer notre performance" dans le pays, a reconnu la directrice générale, citée dans le communiqué.

Au Royaume-Uni au contraire, les performances sont rassurantes pour le groupe, malgré la période morose pour le commerce physique dans le pays.

Ses ventes et ses bénéfices sont en hausse au Royaume-Uni et en Irlande, grâce à son enseigne britannique Screwfix qui s'adresse aux professionnels de l'équipement domestique (plombiers, menuisiers et autres artisans). Sa principale enseigne britannique B&Q, destinée aux bricoleurs et jardiniers du dimanche, a toutefois plus de difficultés.

Véronique Laury se dit convaincue de mener la bonne stratégie pour redresser le groupe, avec un plan de transformation sur cinq ans lancé en 2016 et baptisé "One Kingfisher". Il est censé unifier les produits qu'il vend dans toutes ses enseignes, mettre sur pied une plateforme informatique unique et permettre de réaliser des économies de coûts.

Le groupe a toutefois annoncé le départ de son responsable de l'offre et de la chaîne d'approvisionnement, Arja Taaveniku, qui quitte le groupe trois ans après son arrivée et au milieu du plan stratégique dont il était l'un des principaux rouages.

afp/buc