Kingfisher va quitter plusieurs marchés pour se concentrer sur les principaux

Londres (awp/afp) - Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a annoncé mercredi qu'il allait quitter la Russie, l'Espagne et le Portugal afin de se concentrer sur ses principaux marchés, notamment la France où Castorama continue de peiner.

Les ventes du groupe dirigé par la Française Véronique Laury ont encore été freinées par Castorama lors de la période du 1er août au 31 octobre - période qui correspond au troisième trimestre de son exercice comptable 2018-2019.

Toutes enseignes et pays confondus, les ventes ont grimpé de 1,2% à taux de change constant, à 3,048 milliards de livres (3,4 milliards d'euros).

Mais parmi elles, celles de l'enseigne française Castorama ont chuté de 7,6%, ce qui a pesé négativement sur la performance d'ensemble du groupe dont les deux principaux marchés sont situés dans les îles britanniques et en France.

"Nous avons pris la décision de quitter la Russie, l'Espagne et le Portugal", qui représentent 6% des ventes du groupe, a expliqué la directrice générale Véronique Laury dans un rapport d'activité. "Cela va nous permettre de nous concentrer sur notre stratégie sur nos principaux marchés, où nous sommes leaders ou pouvons le devenir".

Castorama connaît des ventes moroses depuis plusieurs années et Kingfisher a installé le 1er octobre un nouveau patron à la tête de ses activités françaises, qui comptent aussi les enseignes Brico Dépôt. Christian Mazauric est devenu directeur général France à la place de Marc Ténart.

"Notre principal défi, c'est Castorama en France et nous avons annoncé un plan d'action en milieu d'année pour tenter de redresser la barre", a rappelé Mme Laury.

Le 1er juin, un accord majoritaire entre syndicats et direction a été signé chez Castorama et Brico Dépôt, entérinant la suppression de 409 postes en France dans le cadre d'une délocalisation de services en Pologne. Tous les salariés doivent se voir proposer une offre de mobilité interne.

"Nous avons accéléré la mise en place d'une stratégie de prix bas quotidiens et avons lancé une nouvelle campagne marketing pour la rendre visible à nos clients, mais il n'y a pas de remède rapide", a ajouté Mme Laury.

Hormis Castorama, les ventes du groupe se sont toutefois dans l'ensemble bien tenues cet automne. En France, celles de Brico Dépôt ont crû de 2,4% à taux de change constant. Au Royaume-Uni et en Irlande, les ventes de Screwfix, qui s'adresse aux professionnels de l'équipement domestique (plombiers, menuisiers et autres artisans), ont bondi de 10,6%, tandis que celles de son autre enseigne locale, B&Q destinée aux bricoleurs et jardiniers du dimanche, se sont effritées de 2,8%.

afp/buc