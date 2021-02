En 2020, Kirao a collecté 85 millions d’euros qui, couplés à sa performance, permettent de franchir le seuil du milliard d’euros sous gestion. la société de gestion spécialiste du stock picking en actions européennes souligne que les investisseurs institutionnels sont de plus en plus nombreux parmi ses souscripteurs.



" Dans un contexte de marché volatil, les fonds gérés par Kirao ont continué de délivrer des performances solides, toutes positives en valeur absolue. De nombreux nouveaux investisseurs nous ont fait confiance en 2020 et ont permis à Kirao de dépasser le seuil symbolique d'un milliard d'euros d'encours. Il ne s'agit que d'une étape dans notre développement qui se poursuit via un renforcement permanent des équipes. Cela sera d'ailleurs encore le cas en 2021 tant dans le domaine de la gestion, pour accélérer la mise en œuvre de notre démarche ISR notamment, que dans le domaine commercial ," a déclaré son fondateur, Fabrice Revol.