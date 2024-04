Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a suscité les acclamations et les applaudissements des législateurs américains jeudi lorsqu'il a annoncé son intention de faire don de 250 cerisiers à la capitale américaine pour célébrer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis.

Dans un discours prononcé devant le Congrès américain à Washington, soulignant les liens étroits entre les États-Unis et le Japon, M. Kishida a fait référence aux travaux entrepris par le Service des parcs nationaux des États-Unis pour embellir le Tidal Basin, une zone de parc à Washington qui abrite des monuments nationaux tels que le Lincoln Memorial.

"En signe d'amitié, le Japon fournira 250 cerisiers qui seront plantés en prévision du 250e anniversaire de votre indépendance", a déclaré M. Kishida, suscitant l'une des nombreuses ovations lors de son discours, qu'il a prononcé en anglais.

L'ambassade du Japon a déclaré qu'elle travaillait encore sur les détails du cadeau. Le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la Grande-Bretagne sera célébré le 4 juillet 2026.

Les cerisiers en fleurs sont devenus un spectacle annuel très apprécié des habitants et des visiteurs de Washington depuis que le Japon a fait don de cerisiers à la ville en 1912 en tant que symbole d'amitié.

Les relations entre les États-Unis et le Japon ont sombré dans une guerre catastrophique entre 1941 et 1945, mais les deux pays sont alliés depuis des décennies et affirment que leurs relations sont aujourd'hui plus étroites qu'elles ne l'ont jamais été.

M. Kishida n'est que le deuxième premier ministre japonais à s'adresser à une réunion conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat des États-Unis, après Shinzo Abe, son prédécesseur assassiné, le 29 avril 2015. Il s'agit d'un privilège généralement réservé aux alliés les plus proches des États-Unis, qui fait suite à un sommet avec le président américain Joe Biden.