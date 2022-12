Klaebo et Ribom récidivent

Malade hier, Johannes Klaebo est revenu sur les skis et a remporté facilement le sprint skate de Lillehammer ce samedi, sa dix-neuvième victoire en Coupe du monde dans cette spécialité. Federico Pellegrino a terminé deuxième juste devant Even Northug. Richard Jouve a été sorti en demi-finale et a terminé dixième. Cinquième aujourd'hui, Paal Goldberg voit Klaebo se rapprocher à vingt points au classement général. Deuxième sprint de la saison et deuxième victoire pour Emma Ribom qui a coiffé sa compatriote Maja Dahlqvist sur la ligne. La leader de la Coupe du monde Tiril Udnes Weng a pris la troisième place devant Jessica Diggins. Première Française, Léna Quintin a pris la 24e place. Au classement général, Weng compte désormais 93 points d'avance sur Diggins. Dernières courses à Lillehammer demain avec les deux skiathlons de 20km.

par Lilian Moy (iDalgo)