Klépierre a annoncé la nomination de Séphane Tortajada comme directeur financier. Il intègre le directoire. Séphane Tortajada était jusque là directeur Financement et Investissement d'EDF depuis douze ans. Stéphane Tortajada, âgé de 49 ans, est ingénieur civil de l'École nationale des Ponts et Chaussées, diplômé d'un Master en finance de l'IEP Paris et membre de la Société Française des Analystes Financiers.