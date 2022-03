Kohl's déclare avoir engagé des discussions avec plus de 20 parties concernant des alternatives stratégiques.

La banque d'investissement Goldman Sachs a passé les mois de janvier, février et mars à s'entretenir avec plus de 20 sponsors financiers, stratèges et investisseurs spécialisés dans l'immobilier au sujet d'une série d'alternatives stratégiques potentielles impliquant la société, a écrit Kohl's dans sa circulaire de procuration lundi.

Certaines parties ont signé des accords de confidentialité qui leur donnaient accès à une salle de données, à des présentations de cadres supérieurs et à des invitations à soumettre des propositions, écrit Kohl's.

La banque a interagi avec les parties qui ont fait part de leur intérêt pour la société et ses banquiers ont passé des appels sortants à d'autres parties, selon le document de procuration.

Kohl's fait face à la pression des investisseurs activistes Macellum Advisors GP LLC et Engine Capital LP, qui ont tous deux demandé à la société de se vendre.

Au début de l'année, Kohl's a rejeté des offres de rachat distinctes de Sycamore Partners et d'Acacia Research, soutenu par Starboard Value, après avoir proposé de payer entre 64 et 65 dollars par action, ce qui valorisait la société à environ 9 milliards de dollars.