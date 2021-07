Koho Maintenant Disponible en Français au Québec

MONTREAL, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après s'être imposée comme une entreprise en technologie financière de premier plan et un concurrent direct des grandes banques au Canada anglais, la société canadienne KOHO lance son application mobile en français au Québec. Fondée en 2014 par l'entrepreneur canadien Daniel Eberhard, KOHO compte bien continuer de rivaliser avec les grandes institutions financières en se distinguant par ses valeurs humaines, sa transparence et son accessibilité au plus grand nombre.

Constatant les limitations des services bancaires au Canada et avec la volonté de démocratiser l'avenir financier par la simplicité et l'authenticité, l’entrepreneur de 34 ans, fondateur et actuel dirigeant de KOHO, a levé plus de 130 millions de dollars pour financer ce qu'il considère comme l'avenir des services financiers. Daniel Eberhard a construit et cultivé une équipe KOHO qui est dévouée à leur mission de rendre les produits financiers équitables omniprésents pour tous les Canadiens.

« Mon souhait était de créer une entreprise évolutive axée sur des valeurs humaines. En rendant accessibles des produits financiers et en créant une plateforme simple et intuitive, nous changeons le regard des gens sur les institutions financières. Chez KOHO, nous avons la profonde conviction qu'il existe une meilleure façon de gérer les finances personnelles, et c'est ce que nous proposons. Aujourd’hui, nous comptons plus de 375 000 membres et nous sommes excités de maintenant offrir des services en français à l’ensemble des Québécois », mentionne Daniel Eberhard.

Dans le contexte d'une pandémie mondiale, où la santé financière de tous les Canadiens a été affectée, KOHO se distingue par son offre qui permet une meilleure épargne et des dépenses plus intelligentes.

«Avoir le contrôle de ses finances est un droit universel, mais ce n'est pas encore la réalité pour de nombreux Canadiens. C'est ce que nous nous efforçons de changer chez KOHO - en donnant à tous les Canadiens les moyens financiers avec les bons produits, comme un compte de dépenses et d'épargne sans frais qui offre des remises en argent et des intérêts élevés sur votre argent durement gagné», ajoute Felix Wu, directeur financier de KOHO.

Les éléments distinctifs de KOHO, par rapport aux institutions financières dites classiques, sont les suivants :

Un compte de dépenses et d'épargne sans frais

Gain de 1,2% d'intérêt sur l'ensemble de votre compte - *payé mensuellement

Obtention d’une remise en argent sur chaque achat - 0,5 % de remise en argent sur tous les achats, avec une remise en argent supplémentaire de 2 % sur les produits d'épicerie, les produits alimentaires et les boissons, ainsi que sur les transports pour les utilisateurs du compte Premium

Développement du crédit : Un produit pour aider les utilisateurs à augmenter leur score de crédit pour 7 $/m, sans avoir besoin d'une carte de crédit

Paie anticipée : Un produit qui permet aux utilisateurs d'accéder à 100 $ de leur chèque de paie jusqu'à 3 jours en avance

Entièrement accessible en ligne et via l'application mobile

L'utilisateur moyen de KOHO économise 7% de l'argent qu'il charge sur son compte

À propos de KOHO

KOHO est une société de technologie financière dont la mission est de rendre les produits financiers transparents et intuitifs. KOHO propose un compte de dépenses et d'épargne à service complet, sans frais cachés. Le compte est assorti d'une carte prépayée rechargeable qui rapporte de l'argent sur chaque achat, et d'une application intégrée qui aide les utilisateurs à dépenser intelligemment et à épargner davantage. KOHO est une société de technologie financière, pas une banque. KOHO s'associe à une variété de banques et d'institutions assurées par la SADC pour offrir ses produits. https://www.koho.ca/fr/