Komutel annonce le début des essais du nouveau schéma NENA EIDO dans le cadre des essais NG canadiens avec la participation des PSAP

ST-GEORGES, Québec, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Komutel inc. annonce aujourd'hui qu'elle est prête à commencer à tester le nouveau schéma NENA EIDO (Emergency Incident Data Object) dans le cadre de sa participation aux essais NG canadiens.



Le 13 juin 2021, la décision 2021-199 du CRTC a fixé le 1er mars 2022 la date à laquelle les fournisseurs de réseaux NG9-1-1 doivent être prêts à fournir des services vocaux NG9-1-1, partout où des points de réponse de sécurité publique (PSAP) ont été établis dans une région donnée.

Par ailleurs, au début du mois de juin 2021, le groupe des services d'urgence ESWG a également confirmé que la version NENA Public Review de la nouvelle spécification et schéma EIDO a été publiée et que tous les fournisseurs de services de traitement des appels NG9-1-1 sont censés utiliser cette version et prendre en charge le schéma EIDO sélectionné pour le Canada pour une mise en œuvre de jour 1 par les PSAP, à temps pour le lancement des services vocaux NG9-1-1 au Canada.

"Avec nos partenaires, nous sommes très enthousiastes à l'idée de continuer à jouer un rôle de premier plan pour soutenir les PSAP dans leurs plans de migration vers la conformité NG9-1-1. En tant que l'un des premiers fournisseurs à s'engager et à soutenir les nouvelles spécifications NG9-1-1 choisies au Canada, nous offrons aux PSAP la possibilité de tester leur élément fonctionnel de traitement des appels (CHFE) dès que les spécifications sont disponibles, ce qui leur donne plus de temps pour effectuer des tests dans leur environnement. Puisque nous avons testé avec succès et supportons actuellement le schéma intérimaire EIDO approuvé pour les essais NG au Canada, ceci représente une évolution naturelle de notre solution CHFE. Nous avons fait nos preuves en matière de partenariat avec les PSAP canadiens et nous continuons à nous concentrer sur la conception et la mise en œuvre de solutions sur mesure qui répondront à tous leurs besoins spécifiques tout en minimisant les risques et les perturbations. Il y a un avantage significatif à tester les nouvelles spécifications, fonctions et caractéristiques bien avant la date de début de l'intégration des PSAP, soit le 1er mars 2022."

Nous profitons de cette occasion pour remercier sincèrement nos partenaires et les PSAP qui participent aux essais NG pour leur investissement important en temps et en ressources au cours des dernières années afin de contribuer au lancement des services NG9-1-1 au Canada.

À propos de Komutel

Komutel est un leader canadien dans le développement de solutions de communication 9-1-1 qui s’intègrent facilement à l’infrastructure informatique et de télécommunications existante de notre client de sécurité publique (TI, VoIP, TDM, UC, Centrex, VM, mobiles et radio). Le portfolio de solutions 9-1-1 de Komutel est conçu pour être rentable et faciliter la migration de l’environnement existant vers le NG9-1-1 basé sur les normes Nena i3 tout en minimisant les risques et les perturbations autant que possible. Basée sur des normes ouvertes, l’architecture de Komutel permet aux clients de configurer les applications modulaires en fonction de leurs besoins, exigences et préférences opérationnelles spécifiques. Komutel est une société canadienne privée fondée en 2001.

