Konica Minolta figure au MSP 501 de Channel Futures, le plus prestigieux classement mondial des fournisseurs de services gérés du secteur technologique

Le classement annuel MSP 501 recense les meilleures entreprises en croissance selon les revenus récurrents et l’innovation

MISSISSAUGA, Ontario, 05 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est ravie d’annoncer qu’elle a été nommée l’un des plus importants fournisseurs de services gérés (FSG) au monde dans le prestigieux classement MSP 501 2021 de Channel Futures.

Depuis 15 ans, les FSG du monde entier soumettent leur candidature à ce classement prestigieux et déterminant. L’enquête MSP 501 de Channel Futures évalue la performance organisationnelle d’après les ventes annuelles, les revenus récurrents, la marge de profit, la composition des revenus, les occasions de croissance, l’innovation, les solutions technologiques prises en charge et les caractéristiques démographiques de l’entreprise et de ses clients. Konica Minolta a été sélectionnée parmi les fournisseurs les plus performants du secteur technologique par les rédacteurs de Channel Futures pour la 10e année consécutive, un éloge au travail de ses divisions des services de TI IT Weapons (Canada) et All Covered (États-Unis).

Le classement de 2021 se base sur les données confidentielles recueillies en ligne du 1er mars au 24 mai 2021 et analysées par les équipes de rédaction et de recherche de Channel Futures. Le palmarès des FSG tient compte de facteurs comme les revenus récurrents et la marge de profit.

Pour figurer au classement, les fournisseurs doivent réussir une rigoureuse évaluation réalisée par l’équipe de recherche et de rédaction de Channel Futures, qui repose sur une méthode unique de mesure du rendement financier selon la santé et la viabilité à long terme, les revenus récurrents garantis et l’efficacité opérationnelle.

« Nous sommes fiers de figurer à ce classement renommé qui reflète notre travail sans relâche pour protéger la sécurité de nos clients, souligne Ted Garner, président d’IT Weapons. En tant que chef de file canadien des services de TI gérés et sécurisés, nous voulons offrir à nos clients le meilleur soutien qui soit. Alors que beaucoup d’entreprises envisagent un retour au bureau, c’est le moment idéal d’adopter des stratégies de transformation numérique en vue d’instaurer un milieu de travail intelligent et connecté.

Le classement de cette année a attiré un nombre record de candidatures et entraîné l’une des courses les plus serrées de son histoire. Les lauréats sont annoncés sur le site Web de Channel Futures et seront reconnus lors d’une cérémonie spéciale pendant le MSP Summit, lequel sera tenu les 1er et 2 novembre prochains à Las Vegas, dans le cadre du Channel Partners Conference & Expo.

Depuis sa création, le MSP 501 est passé d’un simple classement de la concurrence à un groupe dynamique d’innovateurs visant une satisfaction supérieure de la clientèle dans les petites, moyennes et grandes organisations, tant au public qu’au privé. Aujourd’hui, plusieurs de leurs services et de leurs technologies s’articulent autour des besoins grandissants en infonuagique, en sécurité, en collaboration et en soutien pour le personnel hybride.

« Les lauréats du MSP 501 2021 de Channel Futures sont les fournisseurs de TI les plus performants et les plus innovants du secteur. Ils se démarquent de la concurrence haut la main, indique Robert DeMarzo, vice-président du contenu, division Channel Futures et Channel Partners Conference & Expo du réseau Informa Tech. Le classement de cette année, coordonné par la rédactrice Allison Francis, était sans contredit l’un des meilleurs à ce jour. »

« Les fournisseurs sélectionnés au MSP 501 de Channel Futures inspirent une nouvelle génération d’innovations dans l’industrie. Leurs partenariats illustrent leur volonté de faire avancer les services gérés et tout le réseau, explique Kelly Danziger, directrice générale du réseau Informa Tech. Nos plus sincères félicitations aux lauréats 2021, et merci aux milliers de FSG qui ont contribué à la croissance et au succès du secteur. »

Le classement complet MSP 501 2021 se trouve sur le site Web de Channel Futures.

À propos IT Weapons

En tant que division nationale des services informatiques de Konica Minolta Canada, IT Weapons fournit depuis plus de 20 ans des services informatiques, des solutions de cloud hybride, la sécurité de l'information, la connectivité, la gestion de l'infrastructure et le support technique.

Vous avez besoin d'un partenaire technologique qui vous fait sentir en sécurité. Un partenaire qui peut travailler avec votre réalité opérationnelle - et à qui vous pouvez faire confiance pour vous fournir les technologies essentielles à votre entreprise. Nous serons là lorsque vous aurez besoin de nous. Respirez. Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de vos besoins TI.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

