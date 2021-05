Konica Minolta nommée chef de file du marché des services d'impression gérés par Quocirca

MISSISSAUGA, Ontario, 25 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est heureuse d’annoncer qu’elle a été nommée chef de file mondial pour l’ampleur et la richesse de son portefeuille par la firme de recherche et d’information sur le marché mondial Quocirca, dans son dernier rapport sur les fournisseurs de services d’impression gérés (SIG) de 2021.



Les SIG facilitent le passage à l’ère numérique, aident les entreprises à économiser temps et argent et permettent à leur service de TI de se concentrer sur les tâches cruciales. C’est pourquoi les SIG deviennent un élément essentiel des processus documentaires infonuagiques sécurisés permettant le travail flexible et à distance. Au cœur de ce changement de paradigme, Konica Minolta aide petites et grandes entreprises à devenir des milieux de travail connectés et intelligents.

Selon le récent rapport de Quocirca sur les fournisseurs de SIG de 2021, Konica Minolta offre un « portefeuille de solutions complet, qui comprend l’impression numérique, l’Internet des objets, l’intelligence artificielle et la réalité augmentée ». Les investissements de Konica Minolta, particulièrement dans les services de TI, « permettent à l’entreprise d’exécuter sa stratégie consistant à devenir un partenaire de confiance pour les milieux de travail numériques grâce à son offre de services de TI intégrés ».

« C’est tout un honneur d’être nommé chef de file du marché par Quocirca, affirme Mario Mottillo, président de Konica Minolta Canada. Cela vient saluer les efforts que nous faisons pour appuyer la transformation numérique de nos clients avec notre portefeuille renommé de services infonuagiques, d’impression gérés et d’infrastructure informatique sécurisée. »

Le rapport de Quocirca, qui porte sur la transformation du milieu de travail hybride, indique que le marché des SIG a mûri dans la foulée de la pandémie de COVID-19, et que les entreprises demandent davantage de leurs fournisseurs. Comme 47 % des travailleurs sont maintenant en télétravail, les organisations veulent adapter la capacité de leurs bureaux avec des bureaux satellites et des modalités de travail flexibles. Selon le rapport, « 56 % des organisations comptent les services au bureau dans leurs trois grands critères de sélection d’une entente de SIG; viennent ensuite les services d’impression infonuagiques (45 %) […], les services de durabilité (30 %) et les services de sécurité gérés (29 %) ».

Le besoin d’un partenaire d’impression infonuagique

Le rapport décrit une augmentation du passage au nuage par les organisations pour réduire les coûts : 39 % ont mis en œuvre une plateforme de gestion de l’impression infonuagique, et 37 % envisagent de le faire. La majorité des entreprises gèrent encore l’impression sur place, mais selon Quocirca, trois organisations sur quatre comptent utiliser majoritairement l’impression infonuagique d’ici 2025.

Le rapport souligne les avantages pour les clients des services d’impression infonuagiques de Konica Minolta, qui comprennent des solutions hybrides et privées et la conversion d’un environnement d’impression sur place en service infonuagique. Les utilisateurs ont droit à la flexibilité de l’impression indépendante de l’emplacement, et les équipes de TI n’ont plus à faire la gestion complexe des imprimantes, des serveurs, des pilotes, des applications et du réseau. L’infrastructure est toujours à jour et conforme aux dernières normes de sécurité. Les clients profitent toujours des avantages des services par abonnement, comme la tarification basée sur la consommation et la possibilité d’accroître ou de diminuer la taille de la solution au gré des besoins.

Une approche de sécurité intégrée essentielle

Le rapport mentionne l’importance primordiale de la sécurité pour les organisations, et note que les services de sécurité modulables de Konica Minolta font « partie intégrante de tous ses services pour les milieux de travail connectés et intelligents et de toutes ses solutions pour les milieux de travail numériques ». Selon Quocirca, l’entreprise a « conçu des solutions de sécurité informatique modulables pour répondre aux besoins d’entreprises de toutes tailles et lutter contre une foule de menaces, des courriels contenant des pièces jointes dangereuses aux intrus qui tentent d’accéder aux données des clients. D’ailleurs, Konica Minolta offre la gestion des vulnérabilités pour évaluer et surveiller les systèmes informatiques essentiels des clients ».

Devenir chef de file grâce à l’étendue de son offre de GIS et de ses services

Les services d’impression gérés de Konica Minolta sont adaptés aux besoins et aux exigences des nouveaux milieux de travail. Les clients ont accès à une offre complète qui comprend des services de conseil, la mise en œuvre de matériel et de logiciels, et la gestion des processus documentaires. Quocirca décrit les chefs de file, desquels fait partie Konica Minolta, comme des fournisseurs ayant à la fois « une vision stratégique et une large gamme de services ». Ces entreprises ont fait « d’importants investissements dans leur portefeuille de services et leur infrastructure », qui sont « appuyés par une grande capacité de prestation de services ». Quocirca ajoute ensuite que Konica Minolta « prend une approche globale permettant l’intégration parfaite de ses différentes solutions pour optimiser les processus documentaires des clients, qu’ils soient numériques ou papier ».

