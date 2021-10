Konnect Africa d'Eutelsat retenu par Globacom pour desservir en haut débit par satellite les régions mal desservies du Nigeria

Regulatory News:

En présence du Président de la République française, Emmanuel Macron et de Franck Riester, Ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) et Globacom ont signé au Palais de l'Elysée un contrat de vente de gros pluriannuel portant sur plusieurs Gbps, pour permettre à Globacom de déployer ses services au-delà de la couverture offerte par ses infrastructures terrestres, en s’appuyant sur le satellite EUTELSAT KONNECT. En vertu de ce nouvel accord, Globacom pourra distribuer le haut débit par satellite auprès des entreprises et des populations situées dans les régions mal desservies et non raccordées du Nigeria.

Opérant sous le nom de Glo, Globacom est une société de télécommunications multinationale et le deuxième opérateur au Nigeria, avec environ 28 % de parts de marché et plus de 51 millions d'abonnés.

Mis en service début 2021, EUTELSAT KONNECT est un satellite HTS de nouvelle génération doté d'une flexibilité opérationnelle sans précédent. Il dispose de vastes ressources en orbite destinées aux services haut débit et offrant une couverture quasi intégrale de l'Afrique subsaharienne. Le satelite permet de proposer des services haut débit à destination des particuliers et des entreprises, à travers un éventail complet de forfaits allant de simples coupons de paiement à la carte (“pay-as-you-go”) à la souscription d’abonnements mensuels et annuels.

Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat, a déclaré à propos de cet accord : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés par Globacom, l’un des leaders des télécommunications sur le marché le plus densément peuplé d'Afrique, pour lui permettre d’élargir la zone de couverture de ses services. Cet accord témoigne des ressources inégalées de notre puissant satellite EUTELSAT KONNECT qui permet de répondre aux besoins considérables de connectivité dans les régions mal desservies du continent africain. »

Mike Adenuga Jr., Président de Globacom Limited, a ajouté : « Nous sommes ravis de pouvoir intégrer les services satellitaires à notre portefeuille, en tirant parti du satellite EUTELSAT KONNECT, doté d'une technologie de pointe, afin d’étendre la connectivité aux régions les plus reculées du Nigeria, dans la droite ligne de notre ambition de construire le plus vaste et le plus puissant réseau africain de télécommunications. Cette infrastructure viendra compléter la connectivité apportée par notre câble sous-marin Glo 1 et notre vaste réseau de fibre optique qui maille dans tout le pays. »

A propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

www.eutelsat.com – Follow us on Twitter @Eutelsat_SA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211005005552/fr/