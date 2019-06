Korian : Amendement et extension du crédit syndiqué

Regulatory News:

Le groupe Korian (Paris:KORI), expert européen des services de soins et d’accompagnement aux seniors, annonce la signature en date du 27 mai 2019, d’un accord d’amendement et d’extension du contrat de crédit syndiqué conclu en juillet 2016 avec ses banques partenaires.

Ce nouvel accord renforce la structure et la flexibilité financière du Groupe sur le long-terme.

Il prévoit en effet un rééquilibrage des facilités de prêt à terme (Term Loan) et de prêt revolving (Revolving Credit Facility - RCF) désormais à 500 millions d’euros chacune, ainsi qu’une maturité maximum allongée de 3 ans jusqu’en 2024, avec deux options d’extension d’une année pour la tranche RCF.

Korian bénéficie également de conditions financières améliorées, notamment grâce à une baisse de la grille de marge de 40 pb.

Par ailleurs le pool de banques a été renforcé et reflète la dimension pan-européenne du Groupe.

Cette facilité totale d’un milliard d’euros à des conditions plus favorables témoigne de la confiance renouvelée des banques partenaires à accompagner les futurs développements du Groupe.

