Korian : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre Korian et Natixis Oddo BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par Korian (Paris:KORI) à Natixis Oddo BHF, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2019 :

- 38 595 titres

- 3 549 901,55 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

- 21 394 titres

- 3 929 067,95 euros

Sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, ont été exécutés :

- 2 876 transactions à l’achat

- 2 788 transactions à la vente

Sur la même période, les volumes échangés ont représenté :

- 531 169 titres et 18 042 738,00 euros à l’achat

- 538 960 titres et 18 423 864,82 euros à la vente

Prochaine communication : 31 juillet 2019

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2019 (après clôture du marché)

