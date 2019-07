Korian : Evolution de l'actionnariat

Regulatory News:

Le groupe Korian (Paris:KORI), expert européen des services de soins et d’accompagnement aux seniors, publie la répartition de son actionnariat au 28 juin 2019.

Évolution de la répartition des principaux actionnaires et élargissement du flottant

Actionnariat 28 juin 2019 31 décembre 2018 Nombre d'actions % Capital % droits de vote Nombre d'actions % Capital % droits de vote Predica 19 821 453 24,2% 24,2% 19 001 453 23,2% 23,2% Malakoff Médéric Humanis 6 353 892 7,8% 7,8% 5 203 892 6,3% 6,3% Investissements PSP 5 400 000 6,6% 6,6% 11 100 000 13,5% 13,5% Korian S.A (Auto-détention) 38 595 0,05% 0,05% 46 386 0,1% 0,1% Public 50 371 623 61,4% 61,4% 46 624 694 56,9% 56,9% Total 81 985 563 100,0% 100,0% 81 976 425 100,0% 100,0%

Cette évolution fait suite au reclassement partiel de la participation du fonds de pension canadien, Investissements PSP, dans le cadre de la constitution d’un livre d’ordres accélérée1.

L’opération, qui reflète la nouvelle politique d’investissements de PSP, a été sursouscrite et réalisée dans le respect des intérêts du Groupe auprès d’investisseurs institutionnels de qualité, permettant également à Predica, filiale assurance vie de Crédit Agricole Assurances, et Malakoff Médéric Humanis de renforcer leur participation.

En effet, ces deux actionnaires de référence et de long terme, détiennent à eux deux presque un tiers du capital de Korian. Dans le même temps, le flottant s’est élargi et permettra d’accroître la liquidité du titre.

Dans un communiqué, Investissements PSP a réaffirmé sa confiance dans la stratégie de Korian et ses perspectives à long terme.

Cette répartition du capital ne tient pas compte de l’option de paiement du dividende en actions.

Prochaine communication : 31 juillet 2019

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2019 (après clôture du marché)

À PROPOS DE KORIAN

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services et colocations seniors, de soins et d’hospitalisation à domicile.

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

1 « Accelerated Book Building » annoncé le 20 juin 2019 au prix de 32,87 euros par action, soit une décote de 5% par rapport au cours de clôture du 20 juin 2019. Investissements PSP a cédé 5 700 000 actions Korian, représentant 7,0% du capital de la Société. Investissements PSP a accepté une période de blocage de 90 jours de sa participation restante.

