Korian : Information Ehpad La Chêneraie

Hier, le 31 mars 2019, à partir de 19h40, 22 résidents de l’Ehpad La Chêneraie, situé sur la commune de Lherm en Haute Garonne, ont présenté des signes cliniques laissant supposer une grave intoxication alimentaire liée au repas du soir.

Dès l’apparition de ces premiers signes, la direction de l’établissement a immédiatement prévenu les services de secours et organisé leur transfert dans les hôpitaux les plus proches pour une prise en charge médicale. Une enquête interne a par ailleurs été diligentée.

5 résidents sont malheureusement décédés. 13 autres restent en observation à l’hôpital, 3 autres ayant pu revenir à la Chêneraie. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place au sein de l’établissement pour accompagner les résidents, leurs proches ainsi que leurs collaborateurs.

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles des résidents décédés.

Le Groupe Korian et les équipes de l’établissement sont pleinement mobilisés et travaillent étroitement avec l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, les services du Procureur et le Conseil départemental dans le cadre de l’enquête ouverte pour déterminer la cause de cette intoxication supposée.

L’établissement, qui fait partie du Groupe Oméga, repris par le groupe Korian le 18 février dernier, produit les repas sur place avec ses propres équipes de cuisine. Le dernier contrôle réglementaire d’hygiène périodique, réalisé par un bureau d’étude externe, avait eu lieu le 12 février 2019. Les résultats de ce contrôle étaient conformes.

Le groupe Korian et toutes les équipes sont mobilisés auprès des résidents, des familles et des collaborateurs pour leur apporter tout le soutien nécessaire face à cette situation et assurer la continuité de la prise en charge.

