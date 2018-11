Korian : accélère son développement dans les services à domicile avec l’acquisition de Petits-fils

Regulatory News:

Le groupe Korian (Paris:KORI), leader européen des services de soins et d’accompagnement des seniors, annonce ce jour l’acquisition de Petits-fils, réseau national d’aide à domicile pour personnes âgées dépendantes en France.

Petits-fils, un réseau national reconnu qui enrichit l’offre de services à domicile du groupe Korian

Créé en 2007, Petits-fils est aujourd’hui reconnu pour la grande qualité de son service aux seniors qui comprend des prestations d’aide à l’autonomie, aide aux repas, aide-ménagère, accompagnement et assistance administrative, et pour la simplicité et l’ergonomie de sa plateforme digitale. L’entreprise opère via une activité en propre qui couvre Paris et les Hauts-de-Seine, et qui représente 25% de son activité. Petits-fils a également mis en place depuis 2011 un réseau de franchisés qui compte aujourd’hui 58 agences au niveau national, et qui se développe au rythme d’une quinzaine de franchisés par an. En 2018, Petits-fils aura réalisé une moyenne de 200 000 heures de prestations par mois, soit un volume d’affaires de près de 40 millions d’euros sur l’année (+76% par rapport à 2017). Petits-fils fait également partie des entreprises les plus créatrices d’emplois avec 700 personnes recrutées cette année1.

Damien Tixier et Pierre Gauthey, co-fondateurs et actuels dirigeants, poursuivront le développement de Petits-fils au sein du groupe Korian qui anticipe d’importantes perspectives de développement pour cette activité.

En effet, la France compte aujourd’hui 1,4 million de personnes âgées dépendantes, un nombre qui devrait doubler d’ici 20402. Environ la moitié d’entre elles vivent chez elles3 et utilisent des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Compte tenu de ces dynamiques de marché et des synergies attendues avec les autres activités du Groupe, Korian a déjà identifié un potentiel de croissance pour atteindre 200 agences Petits-fils à horizon 2023 sur l’ensemble du territoire.

A l’instar de la prise de participation majoritaire dans la société Ages&Vie (colocations entre seniors) en janvier 2018, cette acquisition s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie de diversification et d’enrichissement des offres de services poursuivie dans le cadre du plan Korian 2020.

« Avec Petits-fils, nous entrons sur le marché du domicile avec l’un des acteurs de référence des services à la personne. Nous nous retrouvons dans une culture commune de services, qui associe professionnalisme et bienveillance. Notre présence dans le domicile va nous permettre de proposer aux seniors et à leurs aidants des solutions diversifiées et adaptées, en amont et en aval de la prise en soin dans nos cliniques spécialisées et dans nos maisons de retraite médicalisées » indique Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian.

1. Source : classement le Figaro 2018 ; 2 : Source : HCFEA, CNSA, Direction Générale du Trésor ; 3. Source : DREES, INSEE 2017

« Ce rapprochement avec Korian s’inscrit dans un projet long terme qui va bénéficier à tous : clients, salariés, franchisés, et intervenants. Il va nous permettre de disposer des ressources nécessaires pour accélérer le développement de Petits-fils afin d’atteindre rapidement une couverture nationale, et d’innover tout en conservant l’exigence de qualité qui fait notre force et notre réputation depuis 12 ans » soulignent Damien Tixier et Pierre Gauthey, dirigeants de Petits-fils.

Pour accélérer son développement dans les services de soins et d’aide à domicile en France, Korian crée un nouveau pôle d’activités, Korian Domicile, auquel sera intégré Petits-fils. Celui-ci est confié à Olivier Lebouché, qui dirigeait précédemment les activités Santé à domicile d’Air Liquide en Europe. Il supervisera également Korian Solutions, l’agence digitale du Groupe.

Korian pourra ainsi proposer à ses clients une offre diversifiée de services d’accompagnement et de soins à domicile. Elle viendra compléter la prise en charge en soins de suite et réadaptation au sein des cliniques et la prise en charge en maisons de retraite médicalisées, dans le cadre de séjours de répit.

Korian est déjà présent dans les soins à domicile en Allemagne, en Belgique et en France (à travers l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)). L’ensemble de ces activités représente un chiffre d’affaires estimé pour l’année 2018 à environ 75 millions d’euros.

A propos de Korian

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec près de 780 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie) au service de 250 000 patients et résidents, le Groupe dispose de plus de 76 000 lits et emploie près de 50 000 collaborateurs. www.korian.com

@_Groupe_Korian

https://www.linkedin.com/company/groupekorian/

A propos de Petits-fils

C’est en 2007 auprès de leurs grands-parents que les fondateurs de Petits-fils, Damien Tixier et Pierre Gauthey, alors âgés de 26 ans et jeunes diplômés l’EDHEC ont identifié un besoin d’aide à domicile professionnelle. Ils ont développé une offre de services à domicile sur-mesure susceptible de convenir à leurs propres grands-parents. Pour cela, Petits-fils s’appuie notamment sur une méthode de recrutement très sélective et sur une politique de rémunération supérieure à la moyenne permettant d’attirer et de fidéliser le personnel.

