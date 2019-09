Korian : lance Oriane, une offre inédite pour repenser l'aide à domicile pour les seniors

Regulatory News:

Korian (Paris:KORI), expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, poursuit la diversification de son offre en tant qu’opérateur intégré de solutions pour les personnes en perte d’autonomie. Un an après la création de Korian Solutions, son agence digitale intégrée, le Groupe franchit une nouvelle étape. Il lance aujourd’hui Oriane, une solution globale de services à domicile qui s’appuie sur le savoir-faire de Petits-fils, qui a rejoint Korian en novembre 2018. Oriane combine tout le potentiel du digital et l’intervention de professionnels référents de l’accompagnement et du soin pour la personne aidée, en toute proximité avec les proches et les aidants.

« Oriane une offre unique en son genre, qui n’existe pas sur le marché. Toute l’expérience de Korian, avec l’apport des équipes de Korian Solutions, a été investie dans Oriane. Notre ambition est de repenser l’aide à domicile en simplifiant le quotidien des personnes en perte d’autonomie qui souhaitent rester chez elles et de leurs proches. Nous nous inscrivons dans la volonté politique actuelle de développer l’offre de service à domicile dans une logique de parcours. Nous visons 1 000 clients pour la première année » indique Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian.

Oriane propose, sous une seule et même marque et de manière très simple, quatre types de services pour vivre chez soi de manière sereine et sécurisée.

Une plateforme digitale facilite l’implication conjointe entre aidés, aidants, professionnels de santé et équipes Oriane au quotidien. L’ensemble de ces services sont accessibles via Oriane.fr.

Le service est d’ores et déjà accessible dans les villes couvertes par les agences

Petits-fils à Paris, dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Il sera disponible d’ici fin 2019 dans les villes couvertes par le réseau Petits-fils.

Ma vie de tous les jours : l’accompagnement à la vie quotidienne (ménage, repas, aide au lever et au coucher…) est assuré par une auxiliaire de vie diplômée, avec au moins trois ans d’expérience et qui reste toujours la même pour chacun des clients.

Mon suivi santé pour bien-vieillir : dans une logique de prévention et de proximité, une infirmière se déplace à domicile pour réaliser un bilan initial (dépendance, locomotion, ergonomie de la maison...), puis un suivi d’évaluation tous les six mois. Puis, une conseillère santé, également infirmière, assure le suivi santé personnalisé de la personne grâce à un appel téléphonique tous les 7 à 15 jours. Elle représente un maillon essentiel du dispositif et travaille en étroite collaboration avec les professionnels de santé et l’auxiliaire de vie en charge de l’aidé. Elle tient à jour le dossier médical dans l’espace sécurisé du site avec les comptes rendus de ses appels et effectue un travail de prévention en remontant, si nécessaire, des alertes auprès du médecin traitant et de la famille (ex. chutes, pertes de facultés, évolution de la thymie, prise ou perte de poids).

Elle est à la disposition de la personne et de sa famille et gère des demandes spécifiques, comme l’organisation des déplacements pour les rendez-vous médicaux.

Ma sécurité – sérénité : sur la base de l’intervention de l’infirmière à domicile, le lieu de vie est adapté et équipé selon les besoins de la personne, de manière à favoriser l’autonomie et pour prévenir les chutes, comme par exemple installer des barres d’appui ou une chaise de baignoire, fixer les tapis au sol, mettre en place un éclairage spécifique dans la chambre…; des systèmes de téléassistance sont également mis en place pour gérer le risque incendie et celui des chutes (bouton d’alarme, bracelet anti-chutes, détecteur de fumée).

Mes moments choisis1 : des services personnalisés sont proposés pour rendre le quotidien agréable et se faire plaisir, par exemple faire venir un coiffeur ou une manucure chez soi, se faire livrer des repas, envoyer un cadeau à un proche pour son anniversaire, organiser une sortie culturelle, …

Sa plateforme digitale, développée avec la start up move in med, facilite la souscription aux services et l’application mobile permet aux familles de suivre leur bon fonctionnement. Elle intègre surtout un dossier santé partagé, une première dans le secteur de l’accompagnement à domicile. Celui-ci centralise les données de santé du patient (pathologies, traitements…), les comptes rendus des bilans et des suivis réguliers effectués par la conseillère santé et l’agenda des rendez-vous médicaux.

Les professionnels de santé qui suivent la personne et notamment le médecin traitant, le médecin hospitalier ou l’infirmier libéral peuvent accéder à tout moment à la plateforme sécurisée, partager entre eux des informations et ainsi assurer le suivi sans rupture du parcours de soin de leur patient.

La Business Unit Korian Domiciles, dirigée par Olivier Lebouché, a été créée en novembre 2018. Elle intègre le réseau d’aide à domicile Petits-fils qui est passé de 64 agences lorsqu’il a rejoint Korian (novembre 2018) à presque 100 agences à ce jour, ainsi que la nouvelle offre Oriane. D’ici 2023, le segment du service à domicile de Korian devrait prendre en charge plus de 15 000 clients en France.

Korian Solutions, l’agence digitale qui accompagne la transformation digitale de l’ensemble des entités du groupe en France, a travaillé à la conception d’Oriane et au choix des partenaires de confiance qu’elle regroupe.

« Oriane orchestre des services complémentaires d’aide au quotidien, de sécurisation de la maison, de suivi santé et d’offres à la carte, afin d’être au plus près des besoins des personnes isolées et un peu ou beaucoup fragilisées. Ses interfaces digitales permettent de faciliter l’intervention des professionnels de santé dans le parcours de soin à domicile et de rassurer les aidants. Nous allons déployer le service partout en France là où Petits-fils, notre réseau premium d’aide à domicile, est présent, avec 1 000 clients visés pour la première année d’activité » indique Olivier Lebouché, Directeur général de Korian Domicile.

1 Mes moments choisis : offre disponible en janvier 2020

