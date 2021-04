Korian : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

Croissance dynamique soutenue par un modèle résilient et la bonne performance des acquisitions

Korian (Paris:KORI), premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles, présente une mise à jour sur la crise sanitaire et annonce son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021.

Point sur la campagne de vaccination et la situation sanitaire dans les réseaux

Pendant la période, Korian a maintenu un haut niveau de vigilance et des procédures strictes face à la Covid-19. Grâce à la protection efficace apportée par les vaccins, les maisons de retraite du Groupe sont maintenant protégées des infections de Covid-19, avec moins de 0,3% de cas positifs parmi les résidents, presque tous asymptomatiques.

La première campagne de vaccination a d’ores et déjà permis de vacciner plus de 84% des résidents et 59% des salariés et le Groupe compte pouvoir finaliser cette première campagne d’ici la fin du mois de mai 2021 dans toutes ses géographies, y compris pour les personnes qui n’ont pu accéder à la vaccination jusqu’à présent, compte tenu d’une infection à la Covid-19 survenue depuis moins de 3 mois. La stratégie de vaccination en place permet également de couvrir les nouveaux résidents, et de contribuer à l’effort de vaccination de la population locale, en accord avec les autorités sanitaires.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

Durant le 1er trimestre 2021, Korian a généré un chiffre d’affaires de 1 018,2 millions d’euros, soit une hausse de 8,1% par rapport à la même période en 2020. A noter que le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 n’avait été que très marginalement impacté par la pandémie.

La dynamique de croissance est principalement portée par la bonne contribution des acquisitions réalisées par le Groupe en 2020 et début 2021, avec une très bonne performance d’Inicea, acteur spécialisé dans la Santé mentale, acquis en décembre 2020, ainsi que des autres activités médicales acquises en Italie et en France, des développements réalisés aux Pays-Bas et l’acquisition de Berkley Care Group au Royaume-Uni.

La croissance organique, de 1,4%, témoigne de la résilience du modèle économique diversifié du Groupe. Elle est alimentée par la bonne performance du réseau médico-social allemand, qui tire les bénéfices du positionnement et des développements de capacités effectués au cours des deux dernières années, et de l’évolution favorable du care mix. Par ailleurs, les activités médicales en France et en Italie, portées par la dynamique de spécialisation et une progression de la capacité ambulatoire installée, sont en croissance de 8%.

Performance par pays

En France (incluant l’Espagne et le Royaume-Uni), le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’élève à 510,8 millions d’euros1, en hausse de 10,8% comparée à la même période en 2020, bénéficiant notamment de la contribution de 5 Santé (acquis en février 2020) et d’Inicea (acquis en décembre 2020). La croissance organique s’établit à 2,8%, reflétant la bonne dynamique des activités médicales, grâce à la transformation réussie du réseau de cliniques et au développement des capacités de prise en charge ambulatoire.

En Allemagne, le chiffre d’affaires atteint 259,3 millions d’euros, en croissance de 5,8%, soutenu par une croissance organique de 3,5%. Cette performance intègre la contribution des acquisitions récentes réalisées en Basse-Saxe et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, notamment dans les activités de soins à domicile.

Au Benelux, le chiffre d’affaires atteint 143,4 millions d’euros2, en croissance de 3,1% dont 0,3% en organique. Cette croissance est alimentée par le développement de la plateforme aux Pays-Bas, qui représente maintenant environ 1 100 lits.

En Italie, le chiffre d’affaires, de 104,7 millions d’euros est en croissance de 8,6%, porté par la contribution des acquisitions réalisées en 2020, comprenant notamment des activités médicales à Rome et dans la région des Pouilles. La décroissance organique, de -8,7%, tient principalement au recul du taux d’occupation dans le réseau médico-social, suite à l’impact du premier pic épidémique et au maintien, par les autorités sanitaires, de contraintes sévères pour l’accueil de nouveaux résidents. L’achèvement de la campagne de vaccination permet depuis le mois de mars de reprendre l’entrée de nouveaux résidents.

Forte mobilisation pour l’emploi et la formation qualifiante

Korian continue d’innover en tant qu’employeur et recruteur sur l’ensemble de ses territoires. En France notamment, Korian a inauguré, avec le soutien des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, un programme "Passerelles", qui s’inscrit dans le cadre du dispositif "Transitions collectives" déployé par les pouvoirs publics depuis le 15 janvier 2021 permettant à des salariés d’autres secteurs de se reconvertir dans le secteur du soin, grâce à une formation qualifiante et rémunérée de 14 mois. Ainsi, Korian a proposé à des salariés volontaires de l’entreprise Derichebourg Multiservices de bénéficier d'une reconversion professionnelle pour devenir aide-soignant. Ce programme a vocation à être étendu à d’autres entreprises pour couvrir, en 2021, 200 personnes. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale du Groupe visant à promouvoir les métiers du soin et à diversifier les sources de recrutements dans un contexte de forte croissance. Le Groupe a pour objectif d’avoir 10% de son personnel engagé dans un parcours de formation qualifiante d’ici 2023, contre 4% en 2019 et couvrir 50% de ses besoins de recrutement pour les qualifications d’aides-soignants ou équivalents par cette voie.

Suite au lancement de son propre CFA des métiers du soin en France l’année dernière (Centre de Formation d’Apprentis des métiers du Soin Korian) et la création de deux plateformes virtuelles de formation à Munich et à Lyon (Académies des métiers du Soin), Korian a lancé en 2021 en Italie une école destinée aux professionnels du soin en partenariat avec Mylia, une filiale du groupe Adecco dédiée à la formation et au conseil. Les professionnels du soin dans la région de Lombardie pourront ainsi bénéficier d’une formation qualifiante à la fois théorique et pratique.

Perspectives

Le succès des campagnes de vaccination à travers l’Europe était une condition déterminante de la normalisation de l’activité, en particulier dans les réseaux médico-sociaux. A ce titre, et malgré les mesures générales de confinement toujours en place dans la plupart des pays dans lesquels il opère, le Groupe constate depuis la mi-mars une dynamique positive dans l’ensemble de ses réseaux de maisons de retraite, notamment en Italie et en Allemagne, tandis que les activités sanitaires poursuivent leur remontée en charge. Grâce à la mobilisation de ses équipes et aux investissements réalisés en matière de ressources humaines, le réseau européen est prêt à répondre aux besoins importants en termes de prise en charge des personnes fragiles et des patients chroniques et à accompagner le rebond de l’activité.

Le 1er trimestre 2021 a également été marqué par l’acquisition de Ita Salud Mental en Espagne qui doit être finalisée dans les prochaines semaines.

Korian a par ailleurs annoncé ce jour l’acquisition d’Intensivpflegedienst Lebenswert GmbH (IPDL), une société allemande spécialisée dans les soins ambulatoires intensifs, implantée dans le Sud de l'Allemagne (Bade-Wurtemberg et Bavière). Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe de développement des soins ambulatoires et soutient le déploiement de soins médicaux spécialisés au cœur des territoires. Le chiffre d’affaires 2021 est estimé à c.10 millions d’euros, avec de solides perspectives de croissance.

Sur la base de ces éléments, le Groupe anticipe un chiffre d’affaires en hausse de plus de 9% pour l’année 2021, en ligne avec l’objectif de chiffre d’affaires 2022 supérieur à 4,5 milliards d’euros.

Prochains évènements :

27 mai 2021 – Assemblée générale annuelle

16 juin 2021 – Journée investisseurs

À propos de Korian

Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles. www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

Détail du Chiffre d’affaires du 1er trimestre par pays

€m Chiffre d'affaires Croissance

publiée Croissance

organique Pays T1 2021 T1 2020 Variation % France3 510,8 460,9 10,8% 2,8% Allemagne 259,3 245,2 5,8% 3,5% Benelux4 143,4 139,1 3,1% 0,3% Italie 104,7 96,4 8,6% (8,7%) Total 1 018,2 941,6 8,1% 1,4%

1 Incluant 7,8 millions d’euros en Espagne et 1,8 million d’euros au Royaume-Uni

2 Incluant 18,2 millions d’euros aux Pays-Bas

3 Inclus 7,8 M€ en Espagne au T1 2021 (vs 8,6 M€ au T1 2020) et 1,8 million d’euros au Royaume-Uni au T1 2021

4 Inclus 125,2 M€ en Belgique et 18,2 M€ aux Pays-Bas (T1 2021) vs 129,0 M€ en Belgique et 10,1 M€ aux Pays-Bas (T1 2020)

