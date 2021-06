Korian : crée la 3ème plateforme européenne de santé mentale avec la finalisation de l'acquisition d'Ita Salud Mental

Troisième1 acteur de santé mentale en Espagne

- Un réseau de 39 cliniques et centres de consultation, présent dans les plus grands centres urbains espagnols (Madrid, Barcelone et Valence)

- 27 cliniques et établissements de soins (900 lits d’hospitalisation complète) et 12 centres de consultation et d’hospitalisation de jour (10 000 séances par mois)

- Chiffre d'affaires attendu en 2021 de c. 50 millions d'euros, avec une contribution positive à la marge du Groupe

- Fort potentiel de croissance embarquée (c.15% de CAGR jusqu'en 2024)

Création de la 3ème plateforme européenne de santé mentale

- Chiffre d’affaires attendu de c. 250 millions d’euros en 2022 en France, en Espagne et en Italie

- Croissance embarquée de c.10%