Korian : entre en négociation exclusive pour l'acquisition du centre de Psychothérapie d'Osny (Val d'Oise)

Korian (Paris:KORI), premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles, annonce être entré en négociation exclusive pour l’acquisition du Centre de Psychothérapie d’Osny (95).

Cet établissement bénéficie d’infrastructures modernes au sein du pôle de santé multidisciplinaire qui regroupe sur 7 hectares plusieurs structures sanitaires et médico-sociales qui facilitent les parcours et l’accès aux soins des patients.

La clinique spécialisée en santé mentale et addictologie dispose d’une unité d’hospitalisation complète pour adultes, en psychiatrie générale de 69 lits et d’un hôpital de jour de soins de suite et réadaptation addictologie de 10 places. La qualité des soins et de la prise en charge sont reconnues par la Haute Autorité de Santé, avec une certification A. Le chiffre d’affaires réalisé en 2020 s’élève à environ 5 millions d’euros. Korian a par ailleurs acquis l’immobiler lié à cette clinique.

Sous l’impulsion du docteur Jérôme Petitdidier, psychiatre gérant et médecin chef, l’ensemble des équipes médicales et soignantes est formé afin de répondre aux besoins croissants du territoire. Les principales pathologies traitées sont la dépression, la dépendance à l’alcool et les facteurs de stress sévères.

Cette acquisition vient renforcer l’activité de santé mentale du Groupe en Ile-de-France, où Korian dispose déjà de 3 cliniques psychiatriques et d’un hôpital de jour autonome.

Il est rappelé que suite à l’acquisition du réseau Inicea, Korian dispose d’un portefeuille important de projets dans la santé mentale et vise, hors acquisitions, un chiffre d’affaires proche de 200 millions d’euros à horizon 2025, soit une croissance organique moyenne annuelle d’au moins 6%.

« Cette opération s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie déployée par Korian dans le domaine médical, marquée par l’acquisition en décembre 2020 du groupe Inicéa, faisant de Korian le 3ème acteur privé français en santé mentale », déclare Nicolas Mérigot, Directeur général de Korian France. « Le Groupe gère désormais plus de 30 établissements spécialisés et prévoit d’ouvrir 7 nouveaux hôpitaux de jour d’ici 2024. »

Pierre Forest, Directeur Générale d’Inicea a ajouté : « Le centre de psychothérapie d’Osny créé par le Dr Jérôme Petitdidier, fort d’une expérience et d’une image nationale en réhabilitation psychosociale, vient harmonieusement compléter nos expertises et emprises géographiques en Ile de France. Nous partageons la même ambition d’élargissement de l’accès aux soins au plus grand nombre via le développement de l’hospitalisation à temps partiel très attendue sur le territoire. »

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210624006073/fr/