Korian : renforce sa présence en Espagne avec l'acquisition de l'activité maisons de retraite de Grupo 5

Regulatory News:

Le groupe Korian (Paris:KORI), expert européen des services de soins et d’accompagnement aux seniors, annonce l'acquisition d’un portefeuille de six maisons de retraite dans les Iles baléares, auprès de Grupo 5, opérateur de services de soins spécialisé dans les domaines de la santé mentale, de la réadaptation neurologique et de la réinsertion sociale.

Une étape clé dans la construction d'une plateforme solide en Espagne

Cette acquisition vient compléter le réseau de la société Seniors, acquise par Korian début 2019, qui exploite sept établissements haut de gamme en Andalousie et deux établissements à Valence, soit un portefeuille diversifié de plus de 1 300 lits, associant maisons de retraite médicalisées, résidences services et places d’accueil de jour.

Ces six nouveaux établissements, situés sur l'île de Majorque1, comptent au total près de 700 lits (privés et concertés2) et disposent en sus de 130 places d’accueil de jour.

Certifiés ISO 9001, ils répondent aux standards qualité du Groupe Korian tant en termes de confort que de soins. En particulier, ils s’appuient sur des équipes pluridisciplinaires expérimentées qui proposent un accompagnement personnalisé adapté aux besoins des personnes âgées, favorisant la proximité et facilitant la communication avec les familles, en bonne adéquation avec l’approche Positive Care de Korian.

Ces maisons sont exploitées dans le cadre de contrats de concession, d'une durée moyenne de 27 ans, associés à des accords de lits concertés pour une même durée.

Au total, grâce à cette nouvelle acquisition, le Groupe Korian dispose désormais en Espagne d’une plateforme forte de 15 établissements comprenant 2 160 lits, pour un chiffre d'affaires d'environ 34 millions d'euros, qui lui assure une présence dans trois régions dans lesquelles les besoins d’équipement en matière d’accompagnement du grand âge et de la dépendance sont importants.

Guillermo Bell, Directeur général de Grupo 5, déclare : "Nous sommes très heureux que nos maisons de retraite médicalisées rejoignent le groupe Korian qui bénéficie d'une expertise européenne reconnue dans ce domaine et d'une solide réputation dans la prise en soin et l’accompagnement des personnes âgées dépendantes. Cette opération nous permet de nous recentrer dans les domaines de la santé mentale et de la réadaptation neurologique."

Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian ajoute : " Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour reprendre l’activité de maisons de retraire de Grupo 5, qui a beaucoup investi dans la qualité et les services de soins aux personnes âgées. Cette opération constitue une nouvelle étape dans la construction de notre plateforme en Espagne. Korian poursuivra activement son développement sur le marché espagnol et profitera des opportunités offertes dans les Iles Baléares pour développer son activité historique et des activités complémentaires."

Prochaine communication : 31 juillet 2019 après Bourse

Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2019

À PROPOS DE KORIAN

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile.

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

1 Implantations : Manacor, Inca, Pollença, Sant Joan, Montuïri and Santa Margalida (Can Picafort).

2 Les lits concertés sont financés par les autorités publiques locales.

Cette opération est en cours d’autorisation auprès des autorités de non concurrence espagnoles.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190612005671/fr/