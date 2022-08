Kotak MF voit les rendements obligataires de l'Inde confinés dans des fourchettes plus étroites

Lakshmi Iyer, responsable des investissements pour les produits de dette et de tête chez Kotak, s'attend à ce que le rendement de l'obligation de référence se négocie dans une fourchette de 10 à 15 points de base à partir de ses niveaux actuels, plus serrée que la fourchette de 22 à 25 pb en juin et juillet.

Elle s'attend également à ce que le rendement de la nouvelle obligation à 10 ans mise aux enchères cette semaine soit inférieur de 5 à 6 points de base aux taux en vigueur. Les rendements à dix ans se situaient autour de 7,24 % jeudi.

"Le pétrole a sans aucun doute joué un rôle salvateur dans un passé récent. Le déclencheur clé est la direction des prix du pétrole - car notre sensibilité à cette matière première est parmi les plus élevées", a déclaré Iyer.

L'Inde doit vendre des obligations d'une valeur de 330 milliards de roupies (4,14 milliards de dollars) vendredi, dont 130 milliards de roupies d'une nouvelle obligation à 10 ans qui remplacera l'obligation de référence existante dans les semaines à venir. Les traders s'attendent à une forte demande pour cette obligation.

Les prix mondiaux du pétrole ont récemment baissé, le pétrole brut de référence Brent ayant chuté de près de 15 % en août pour atteindre son plus bas niveau sur six mois, dans un contexte d'inquiétudes concernant la demande et une éventuelle récession.

La chute des prix du pétrole a amélioré les perspectives d'inflation locale, l'Inde étant un importateur majeur de cette matière première. L'inflation de détail a baissé à 6,71% en juillet, s'atténuant pour le troisième mois.

Malgré ce fléchissement des prix du pétrole et la récente détente de l'inflation, M. Iyer s'attend à ce que la Reserve Bank of India augmente encore les taux repo.

"Si l'on considère les prévisions de la RBI concernant l'IPC à 5,80 % au quatrième trimestre de l'exercice 23, il y a lieu de procéder à une nouvelle hausse des taux de référence. Nous nous attendons à ce que le taux repo de fin d'exercice 23 se situe aux alentours de 5,90%-6,00%", a déclaré Iyer.

La RBI a augmenté son taux directeur de 140 points de base au total lors de trois réunions depuis mai, mais l'inflation reste au-dessus de sa bande de tolérance de 200 points de base de part et d'autre de 4 %.

Le gestionnaire de fonds estime que les craintes du marché concernant un emprunt supplémentaire du gouvernement ne sont pas fondées et préfère les obligations de quatre à sept ans car "la courbe de rendement s'est considérablement aplatie."

Iyer s'attend également à ce que les mouvements de la monnaie locale aient un impact sur les rendements obligataires. La roupie indienne a chuté de 0,5 % jusqu'à présent en août, après avoir baissé pendant sept mois consécutifs en 2022. Elle était à 79,68 contre le dollar.

(1 $ = 79,6480 roupies indiennes)